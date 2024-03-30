Bitcoin Vadeli İşlemlerinde Açık Pozisyonlar 38 Milyar Doları Aştı - Son Dakika
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Bitcoin Vadeli İşlemlerinde Açık Pozisyonlar 38 Milyar Doları Aştı

Bitcoin Vadeli İşlemlerinde Açık Pozisyonlar 38 Milyar Doları Aştı

Bitcoin vadeli işlemlerinde açık pozisyonlar, 38 milyar dolarlık rekor seviyeye ulaşarak kripto para piyasasında yeni bir döneme girildi. Açık faiz rakamları, piyasa aktivitesinin ve yatırımcı ilgisinin arttığını gösteriyor. Ether vadeli işlemlerinde de toplam açık faiz yüzde 90 artışla 13,8 milyar dolara yükseldi.

30.03.2024 01:37  Güncelleme: 01:42
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Bitcoin'e yatırımcı ilgisi her geçen gün artıyor. Verilere göre Bitcoin vadeli işlemlerinde açık pozisyonlar 38 milyar dolarlık rekor seviyeye ulaştı.

38 Milyar Dolarlık Açık Pozisyon ile Yeni Zirve

Son dönemde merkezi borsalarda yaşanan gelişmeler, Bitcoin vadeli işlemlerinin açık pozisyonlarının 38 milyar dolarlık rekor bir hacme ulaşmasıyla birlikte kripto para piyasasında yeni bir döneme geçildiği görülüyor. Yılın başından bu yana Bitcoin vadeli işlemlerinde günlük açık faiz yüzde 100'ün üzerinde bir artış göstererek 17,2 milyar dolardan 38 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde Bitcoin fiyatı da 70.000 dolar seviyesine ulaşarak yüzde 66'lık bir artış elde etti.

Açık faiz, bir piyasadaki tüm açık veya henüz kapanmamış vadeli işlem sözleşmelerinin toplam değerini ifade ediyor. Artan açık faiz, piyasa aktivitesinin ve yatırımcı ilgisinin arttığını gösteriyor. Analistlerin son verilerine göre mevcut açık faiz rakamları Mart ayı boyunca çeşitli borsalarda gerçekleştirilen aylık 2,3 trilyon dolarlık Bitcoin vadeli işlem hacmiyle uyumlu. Bu hacim, Mayıs 2021'den bu yana en yüksek seviye olarak dikkat çekiyor.

Bitcoin (BTC) ile birlikte Ether (ETH) de yatırımcıların gözdesi olmaya devam ediyor. Ehter için vadeli işlemlerdeki toplam açık faiz yüzde 90'lık bir artışla 13,8 milyar dolara yükseldi. Bu süre zarfında Ether işlem fiyatı da 3.500 dolar seviyesine ulaşarak yüzde 53'ün üzerinde değer kazandı.

Son dönemde BlackRock gibi büyük firmaların Bitcoin spot borsa yatırım fonları (ETF) piyasaya sürmesi piyasa duyarlılığı üzerinde önemli bir etki yarattı. Bugüne kadar yapılan Bitcoin spot ETF yatırımları 12 milyar doların üzerinde bir net girişle sonuçlandı. Son olarak tüm bu gelişmeler piyasada önemli bir hareketliliğe neden oldu.

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SON DAKİKA: Bitcoin Vadeli İşlemlerinde Açık Pozisyonlar 38 Milyar Doları Aştı - Son Dakika
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