Bitexen Kimdir?
16 dakika önce
Bitexen Kurucu Ortağı Murat Çelik, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.
Bitexen Kurucu Ortağı Murat Çelik
, Wise TV
'ye açıklamalarda bulundu.
Bitexen firması hakkında bilgiler veren Çelik, şunları kaydetti: "Bitexen, bir kripto para borsası. Kullanıcıların birbirleri arasında kripto para alım-satımı yapmasına imkan veren bir platform."
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 08:32
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