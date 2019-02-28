Son Dakika Haberleri: Bitexen Kimdir?

Bitexen Kimdir?

16 dakika önce

Bitexen Kurucu Ortağı Murat Çelik, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Bitexen Kurucu Ortağı Murat Çelik, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Bitexen firması hakkında bilgiler veren Çelik, şunları kaydetti: "Bitexen, bir kripto para borsası. Kullanıcıların birbirleri arasında kripto para alım-satımı yapmasına imkan veren bir platform."
Kaynak: Wise.tv

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 08:32 

TV, Murat Çelik, Yenikadinda Gösterme, Sektörel, Ekonomi
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