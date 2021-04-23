Bitlis çiftçisine ekipman desteği - Son Dakika

BİTLİS'te Tarım ve Orman Müdürlüğü, 'Bitkisel Üretimin Altyapısını Geliştirme' projesi kapsamında, çiftçilere destek sunulması amacıyla Ahlat Ziraat Odası Başkanlığı ve Güroymak Manda Yetiştiricileri Birliği'ne 354 bin TL'lik ekipman desteğinde bulundu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, çiftçilere destek sunulması amacıyla bitkisel üretimin altyapısını geliştirmek, Ahlat ve Güroymak ilçelerine makine ekipman parkı oluşturmak amacıyla proje hazırladı. Proje, Doğu Anadolu Programı (DAP) Kalkınma İdaresi Başkanlığı'na sunuldu. Kabul edilen proje ile Ziraat Odası Başkanlığı ve Manda Yetiştiricileri Birliği'ne 354 bin TL'lik ekipman desteğinde bulunuldu. Alınan katı gübreleme, fasulye toplama ve tohumlama makineleri, protokol karşılığında Ahlat ve Güroymak ilçelerindeki Ahlat Ziraat Odası Başkanlığı ile Manda Yetiştiricileri Birliği'ne teslim edildi. Çiftçiler, alınan makineleri düşük bedelle kiralayıp işlerini yapabilecek.

'SERTİFİKALI TOHUM ÜRETİMİNDE TÜRKİYE BİRİNCİSİYİZ'Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Çelik, Ahlat ve Güroymak ilçelerinde makine ekipman parkı oluşturulması için proje hazırladıklarını belirterek, "Projemizi Doğu Anadolu Programı (DAP) Kalkınma İdaresi Başkanlığı'na sunmuştuk. 354 bin TL bütçeli projemiz kabul edildi. Proje kapsamında 6 adet ekipmanımızı aldık. Bunlardan 2 tanesi hububat selektör makinesi, 2 tanesi katı gübre dağıtma makinesi ve 2 tanesi de fasulye toplama makinesidir. Bitlis tarım ve hayvancılık kentidir. Konya ilinden sonra en fazla polikültür tarımının yapıldığı ildir. Bölgemizde hububat yetiştiriciliği çok yaygın bir şekilde yapılmaktadır. 350 bin dekar alanda 56 bin ton civarında hububat üretilmektedir. Fasulye üretiminde Türkiye üçüncülüğümüz var. Sertifikalı tohum üretimine ise Türkiye birincisiyiz. Üretimimiz doğal olduğu için herhangi bir sentetik karışım olmamaktadır. Bu nedenle bu ekipmanları aldık. Aldığımız iş makinelerinden 4 tanesini Ahlat'ta Ziraat Odası Başkanlığı'na, Güroymak'ta ise sivil toplum kuruluşu olan Manda Yetiştiricileri Birliği'ne protokolle teslim ettik" dedi.

Alınan makinelerin çiftçilere büyük faydası olacağını anlatan Çelik, "Bu iş makineleri, günde 100 işçinin 5 dekarlık alanda elle yapacağı işi 10-15 dakikada yapacaktır. Dolayısıyla kıyaslanmayacak derecede bizlere ve çiftçilere fayda sağlayacaktır. Bu yıl sertifikalı tohumda dağıtıyoruz. Biz, bu yıl ilk defa Güroymak ilçesinde fasulye ve sertifikalı tohum üretimine başlayacağız. Hem iklim ve hem de toprak istatistikleri bakımından Güroymak ilçemiz fasulye üretimine çok uygundur. Dolayısıyla bu makinelerin Güroymak'ta olmasında fayda vardır. Çiftçilerimize modern tarımı öğretiyoruz. Makineleşmenin önemini göstermeye çalışıyoruz. Bu tür projelerimiz bu yıl da artarak devam edecektir. Makinelerin ilimize ve çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.