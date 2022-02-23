Bitlis'te 122 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Bitlis'te 122 düzensiz göçmen yakalandı

23.02.2022 00:58
Bitlis'te 122 düzensiz göçmen yakalandı

Bitlis'te jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 122 düzensiz göçmen yakalandı.

Bitlis'te jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 122 düzensiz göçmen yakalandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca göçmen kaçakçılığı yapan şahısların takibi hakkında yürütülen faaliyetlerin devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "6 ile 22 Şubat 2022 tarihleri arasında jandarma sorumluluğunda bulunan kontrol noktalarında yol kontrol uygulamaları icra edilmiştir. Yapılan yol kontrol uygulamaları neticesinde; 2 adet şehirlerarası taşımacılık yapan otobüs, 1 adet kamyon, 2 adet minibüs, 2 adet otomobil ve 1 adet ticari takside yurda yasadışı yollarla girdiği tespit edilen 122 düzensiz yakalanmıştır. Göçmenler üzerinde yapılan kontrolde 3 adet sahte pasaport, 14 adet sahte yol izin belgesi tespit edilmiştir. Bitlis, Tatvan, Güroymak, Ahlat ve Adilcevaz cumhuriyet başsavcılıklarının talimatıyla göçmenlere organizatörlük yaptığı tespit edilen 11 şüpheli ve şehirlerarası taşımacılık yapan firmalar hakkında adli işlemler başlatılmıştır. Yakalanan 122 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Bitlis İl Göç İdaresine teslim edilmiştir" denildi. - BİTLİS

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Bitlis'te 122 düzensiz göçmen yakalandı Bitlis'te 122 düzensiz göçmen yakalandı BİTLİS'TE GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINA 11 GÖZALTI BİTLİS'TE GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINA 11 GÖZALTI

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Göçmen, Bitlis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bitlis'te 122 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


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