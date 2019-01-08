Bitlis'te 74 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi (2)- Yeniden

Not: Haberimizi, 'kilo' ifadesini 'gram' olarak düzelterek, yeniden veriyoruz.
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Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, - BİTLİS'te polisin şüphe üzerine durduğu araçta 74,21 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Bitlis
Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik
Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde şüphelendikleri aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, 74,21 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.