Bitlis'te 8.775 Öğrenciye Trafik Eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bitlis'te 8.775 Öğrenciye Trafik Eğitimi

Bitlis\'te 8.775 Öğrenciye Trafik Eğitimi
13.01.2026 10:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'te trafik kuralları hakkında 8.775 öğrenciye eğitim verildi, güvenli ulaşım hedefleniyor.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, geçen yıl düzenledikleri eğitimlerle 8 bin 775 öğrenciyi trafik kuralları konusunda bilgilendirdi.

Kentte güvenli ulaşımın sağlanması amacıyla gece gündüz çalışan trafik polisleri, gerçekleştirdikleri faaliyetlerle de çocukları bilinçlendirdi.

Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekiplerince geçen yıl okullarda ve şubede düzenlenen eğitimlerde, 8 bin 775 öğrenciye emniyet kemeri kullanımı, trafik ışıklarının önemi, trafik işaretlerinin anlamı, yaya geçitleri, dikkatsizlik ve aşırı hızın yol açtığı kazalar konusunda bilgiler aktarıldı.

Eğitimlerin ardından sınava tabi tutulan çocuklara düdük ve broşür dağıtan ekipler, Bitlis-Tatvan kara yolunda da yaya geçidi ve trafik ışıkları hakkında uygulamalı eğitim verdi.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdür Vekili Uğur Altuntaş, AA muhabirine, Bitlis'te okul geçit görevlisi eğitimini başarıyla tamamladıklarını söyledi.

Okulların ve şubenin ardından sahada eğitim de yaptıklarını anlatan Altuntaş, şunları kaydetti:

"İlimizde okullarımızın önündeki okul geçitlerinde öğrenci ve öğretmenlerimizden faydalanarak kazaların önüne geçmeyi amaçlıyoruz. Bu doğrultuda 2025 yılında okullarımıza giderek farkındalık eğitimleri yaptık. Buralarda da 8 bin 775 öğrenciye eğitim verdik. Trafik denetimlerinde de geçen yıla göre yüzde 35 artış sağlayarak 400 bin araç denetledik.

Denetimlerle vatandaşlarımızın trafik kurallarına uymalarını sağlamak ve yaya güvenliğini en üst seviyeye taşımak istiyoruz. Emniyet kemeri, kırmızı ışık ve hız denetimleri yapmaktayız. Yeni nesil radar cihazlarımızla ve yaka kameralarımızla vatandaşımızın daha güvenli şekilde trafikte seyretmelerini amaçlıyoruz."

"Bitlis'te hiç kimseyi trafik kazasından dolayı kaybetmek istemiyoruz"

Bitlis'te trafik kazasına bağlı sıfır can kaybını amaçladıklarını vurgulayan Altuntaş, "Bitlis'te hiç kimseyi trafik kazasından dolayı kaybetmek istemiyoruz. Öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz, velilerimiz, basın mensuplarımız ve diğer bütün paydaşlarla can kayıplarını en aza indirmek için bu doğrultuda beraber mücadele edeceğiz." diye konuştu.

Pratik ve teorik eğitimlerin ardından düzenledikleri sınavlarda başarılı öğrenci ve öğretmenlere sertifika ile ceza tutanağı verdiklerini belirten Altuntaş, ilerleyen süreçte okul geçit görevlisi olarak belirledikleri öğrenci ve öğretmenlere, trafik kurallarına uymayan sürücülere cezai işlem uygulama yetkisi verileceğini vurguladı.

Eğitim alan öğrencilerden Zeynep Sultan Savaş ise trafik kurallarıyla ilgili sınava girdiklerini anlatarak, "Burada trafikle ilgili birçok şey öğrendim. Bunun davranışlarıma da yansıyacağı için mutluyum. Okul önünde arkadaşlarımın karşıdan karşıya geçmesi için onlara güvence sağlayacağım. Bu görevi kazandığım için çok mutlu oldum." dedi.

Öğrencilerden Feride Işılak da trafik eğitimini almanın önemine işaret ederek, "Okulun önünde yayaların daha güvenli geçmesini sağlayacağız. Bizi bu konuda bilgilendirdikleri için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Güvenlik, Trafik, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bitlis'te 8.775 Öğrenciye Trafik Eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Temizlikçiydi patron oldu Şimdilerde emrinde 20 kişi çalışıyor Temizlikçiydi patron oldu! Şimdilerde emrinde 20 kişi çalışıyor
Bir ilimizde petrol heyecanı Sızıntı analizleri enerji haritasını değiştirecek Bir ilimizde petrol heyecanı! Sızıntı analizleri enerji haritasını değiştirecek
Böyle evlat olmaz olsun Babasını baltayla öldürmüştü, detaylar kan dondurdu Böyle evlat olmaz olsun! Babasını baltayla öldürmüştü, detaylar kan dondurdu
Futbolseverler ekran başına Ziraat Türkiye Kupası grup etabında 2. hafta maçları yarın başlıyor Futbolseverler ekran başına! Ziraat Türkiye Kupası grup etabında 2. hafta maçları yarın başlıyor
FETÖ üyesi 9 yıl sonra yakalandı FETÖ üyesi 9 yıl sonra yakalandı
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu

10:07
2026 ramazan ayı fitre miktarı belli oldu
2026 ramazan ayı fitre miktarı belli oldu
10:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Halep’in YPG unsurlarından temizlenmesi Suriye’de kalıcı barış için önemli bir kazanım.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Halep'in YPG unsurlarından temizlenmesi Suriye'de kalıcı barış için önemli bir kazanım.
10:05
Yaz tatili 1 aya, üniversite eğitimi 3 yıla iniyor Hangi bölümlerde uygulanacağı da belli
Yaz tatili 1 aya, üniversite eğitimi 3 yıla iniyor! Hangi bölümlerde uygulanacağı da belli
09:48
Düğünlerde takmak artık hayal: Çeyrek altının fiyatını gören şaşıp kalıyor
Düğünlerde takmak artık hayal: Çeyrek altının fiyatını gören şaşıp kalıyor
09:19
Mahsun Kırmızıgül İran paylaşımı yaptı, gelen tepkilere çok sinirlendi
Mahsun Kırmızıgül İran paylaşımı yaptı, gelen tepkilere çok sinirlendi
08:38
ABD’nin İran kararı en çok Türkiye’yi vuracak
ABD'nin İran kararı en çok Türkiye'yi vuracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 10:17:47. #.0.5#
SON DAKİKA: Bitlis'te 8.775 Öğrenciye Trafik Eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.