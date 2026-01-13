Bitlis\'te 8.775 Öğrenciye Trafik Eğitimi

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, geçen yıl düzenledikleri eğitimlerle 8 bin 775 öğrenciyi trafik kuralları konusunda bilgilendirdi.

Kentte güvenli ulaşımın sağlanması amacıyla gece gündüz çalışan trafik polisleri, gerçekleştirdikleri faaliyetlerle de çocukları bilinçlendirdi.

Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekiplerince geçen yıl okullarda ve şubede düzenlenen eğitimlerde, 8 bin 775 öğrenciye emniyet kemeri kullanımı, trafik ışıklarının önemi, trafik işaretlerinin anlamı, yaya geçitleri, dikkatsizlik ve aşırı hızın yol açtığı kazalar konusunda bilgiler aktarıldı.

Eğitimlerin ardından sınava tabi tutulan çocuklara düdük ve broşür dağıtan ekipler, Bitlis-Tatvan kara yolunda da yaya geçidi ve trafik ışıkları hakkında uygulamalı eğitim verdi.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdür Vekili Uğur Altuntaş, AA muhabirine, Bitlis'te okul geçit görevlisi eğitimini başarıyla tamamladıklarını söyledi.

Okulların ve şubenin ardından sahada eğitim de yaptıklarını anlatan Altuntaş, şunları kaydetti:

"İlimizde okullarımızın önündeki okul geçitlerinde öğrenci ve öğretmenlerimizden faydalanarak kazaların önüne geçmeyi amaçlıyoruz. Bu doğrultuda 2025 yılında okullarımıza giderek farkındalık eğitimleri yaptık. Buralarda da 8 bin 775 öğrenciye eğitim verdik. Trafik denetimlerinde de geçen yıla göre yüzde 35 artış sağlayarak 400 bin araç denetledik.

Denetimlerle vatandaşlarımızın trafik kurallarına uymalarını sağlamak ve yaya güvenliğini en üst seviyeye taşımak istiyoruz. Emniyet kemeri, kırmızı ışık ve hız denetimleri yapmaktayız. Yeni nesil radar cihazlarımızla ve yaka kameralarımızla vatandaşımızın daha güvenli şekilde trafikte seyretmelerini amaçlıyoruz."

"Bitlis'te hiç kimseyi trafik kazasından dolayı kaybetmek istemiyoruz"

Bitlis'te trafik kazasına bağlı sıfır can kaybını amaçladıklarını vurgulayan Altuntaş, "Bitlis'te hiç kimseyi trafik kazasından dolayı kaybetmek istemiyoruz. Öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz, velilerimiz, basın mensuplarımız ve diğer bütün paydaşlarla can kayıplarını en aza indirmek için bu doğrultuda beraber mücadele edeceğiz." diye konuştu.

Pratik ve teorik eğitimlerin ardından düzenledikleri sınavlarda başarılı öğrenci ve öğretmenlere sertifika ile ceza tutanağı verdiklerini belirten Altuntaş, ilerleyen süreçte okul geçit görevlisi olarak belirledikleri öğrenci ve öğretmenlere, trafik kurallarına uymayan sürücülere cezai işlem uygulama yetkisi verileceğini vurguladı.

Eğitim alan öğrencilerden Zeynep Sultan Savaş ise trafik kurallarıyla ilgili sınava girdiklerini anlatarak, "Burada trafikle ilgili birçok şey öğrendim. Bunun davranışlarıma da yansıyacağı için mutluyum. Okul önünde arkadaşlarımın karşıdan karşıya geçmesi için onlara güvence sağlayacağım. Bu görevi kazandığım için çok mutlu oldum." dedi.

Öğrencilerden Feride Işılak da trafik eğitimini almanın önemine işaret ederek, "Okulun önünde yayaların daha güvenli geçmesini sağlayacağız. Bizi bu konuda bilgilendirdikleri için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.