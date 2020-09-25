Son dakika haberi... Ampute Futbol Türkiye Kupasına finalistler belli oldu - Son Dakika

Son dakika haberi... Ampute Futbol Türkiye Kupasına finalistler belli oldu

Bir son dakika haberine göre Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunca düzenlenen Ampute Futbol Türkiye Kupası'nda finalistler belli oldu.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunca düzenlenen Ampute Futbol Türkiye Kupası'nda finalistler belli oldu.

İlçe standında 4 gündür devam eden müsabakalarda, takımlar şampiyon olmak için kıyasıya mücadele etti.

Sabah oynanan maçta Şahinbey Belediye Gençlik Spor Kulübü, Trabzon Ortahisar Belediye Spor'u 4-0 yenerek finale yükseldi.

Etimesgut Belediye Spor Kulübü de öğleden sonra karşılaştığı Pendik Engelli Spor Kulübü'nü 5-0 mağlup ederek finale çıkmayı başardı.

Finale yükselen iki takım yarın saat 12.00'da birincilik için mücadele edecek.

Karşılaşmaları izleyen Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ampute takımlarını burada ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Bundan sonraki süreçte hem ampute hem de diğer takımları ağırlayabileceklerini belirten Dağ, "Hepimiz bir engelli adayıyız. Dolayısıyla engelli kardeşlerimizin bu şekilde bir mücadele ortaya koyması, sportif etkinliklerin içinde yer alması örnek teşkil ediyor. Bu kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Hayatları boyunca başarılar diliyorum." dedi.

Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban ise ampute ile başlayıp tüm takımların Ahlat'ta kamp yapabilecekleri ve müsabakalarını gerçekleştirebilecekleri altyapıyı hazırlayacaklarını bildirdi.

Ahlat'ın yeni bir aktivite alanı olmaya başladığını aktaran Çoban, "Bir cazibe merkezinin doğuşunu hep beraber yaşıyoruz. Tarihteki misyonuna uygun olarak Ahlat, bütün aktiviteleri kucaklayacak ve festivalleri gerçekleştireceğimiz bir yer haline gelecek. Her yıl burada farklı alanlarda takımları ağırlamayı, organizasyonlara ev sahipliği yapmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Son dakika haberi... Ampute Futbol Türkiye Kupasına finalistler belli oldu
Son dakika haberi... Ampute Futbol Türkiye Kupasına finalistler belli oldu
Son dakika haberi... Ampute Futbol Türkiye Kupasına finalistler belli oldu
Son dakika haberi... Ampute Futbol Türkiye Kupasına finalistler belli oldu

Engelli, Futbol, Bitlis, Ahlat, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 17:09 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haberi... Ampute Futbol Türkiye Kupasına finalistler belli oldu - Son Dakika Spor

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