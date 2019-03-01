Son Dakika Haberleri: Bitlis'te Eğitime Kar Engeli

Bitlis'te Eğitime Kar Engeli

1 saat önce

Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı bazı köylerdeki okullarda eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Bitlis'te Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı bazı köylerdeki okullarda eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Güroymak merkez, Günkırı ve Gölbaşı beldeleri ile Değirmenköy, Yamaçköy, Aşağıkolbaşı, Yemişveren ve Güzelli köyü dışındaki okulların olumsuz hava koşulları nedeniyle 1 Mart 2019 Cuma tatil edildiği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 12:14 Kaynak: AA

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