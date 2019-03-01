Bitlis'te Eğitime Kar Engeli
1 saat önce
Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı bazı köylerdeki okullarda eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.
Bitlis
'in Güroymak
ilçesine bağlı bazı köylerdeki okullarda eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Güroymak merkez, Günkırı
ve Gölbaşı beldeleri ile Değirmenköy, Yamaçköy, Aşağıkolbaşı, Yemişveren ve Güzelli köyü dışındaki okulların olumsuz hava koşulları nedeniyle 1 Mart 2019 Cuma tatil edildiği belirtildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 12:14 Kaynak: AA
Bakan Selçuk, Elektrik Desteği Ödemesinin 1 Mart'ta Başlayacağını Bildirdi
AK Parti İstanbul Adayı Yıldırım, İmamoğlu Sorusuna Böyle Yanıt Verdi: İstanbullu Kararını Verecek
ABD ve Rusya'nın, Venezuela Tasarıları BMGK'da Veto Edildi
Trump'tan Suriye Açıklaması: DEAŞ'taki Toprakların Yüzde Yüzünü Geri Aldık