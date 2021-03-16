Bitlis'te iki arkadaş 1,5 yılda 400 çocuğu tıraş ederek gönüllerine dokundu - Son Dakika

Bitlis'te iki arkadaş 1,5 yılda 400 çocuğu tıraş ederek gönüllerine dokundu

16.03.2021 11:11
Bitlis'te iki arkadaş 1,5 yılda 400 çocuğu tıraş ederek gönüllerine dokundu, System.String[]

Bitlis'in Hizan ilçesinde, biri muhtar diğeri berber olan iki arkadaş, kendi imkanlarıyla ziyaret ettikleri köylerde çocukları tıraş ederek gönüllerine dokunuyor.

Bitlis'in Hizan ilçesinde, biri muhtar diğeri berber olan iki arkadaş, kendi imkanlarıyla ziyaret ettikleri köylerde çocukları tıraş ederek gönüllerine dokunuyor.

Celal Bayar Üniversitesi Tarih Bölümünden mezun olan Cengiz Aslan ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İşletme Bölümünü tamamlayan Maşallah İnan, bir süre ilçe merkezi ve köylerdeki okullarda ücretli öğretmen olarak çalıştı.

Atanamayınca aday olduğu Bahçelievler Mahallesi muhtarlığına seçilen Aslan ile ilçe merkezinde kuaför salonu işleten İnan, köylerdeki çocukları mutlu etmek amacıyla sosyal sorumluluk projesi başlattı.

Bu kapsamda, hafta sonları ve tatil günlerinde ilçeye bağlı köyleri tek tek dolaşan iki arkadaş, 1,5 yılda yaklaşık 40 köye giderek 400 çocuğu tıraş etti.

Gittikleri köylerde çocukların saçını istedikleri modele göre kesen Aslan ve İnan, farkındalık oluşturmak amacıyla başlattıkları proje ile minik yüreklerin mutluluğuna ortak oldu.

"Gönüllerine dokunmak istiyoruz"

Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Aslan, AA muhabirine, berber arkadaşıyla yaptıkları planlama kapsamında köyleri ziyaret ederek çocukları mutlu etmeye çalıştıklarını söyledi.

Projeye köylülerin de ilgi gösterdiğini belirten Aslan, "Çocukları bize gösterilen uygun yerlerde tıraş ediyoruz. Bu bazen köy meydanı, bazen de okulların bahçesi oluyor. Bugüne kadar 40 köye gittik. Maddi durumu iyi olsun veya olmasın köylerdeki bütün çocukları tıraş ediyoruz. Niyetimiz onların gönüllerine dokunabilmek ve mutlu edebilmek. Geleceğimiz olan çocuklara katkı sunarsak onlar da yarın aynısını yapacaktır. Bunu yaptığımız için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Köylerde öğretmenlik yaptığı için öğrencilerin durumunu bildiğini anlatan Aslan, bundan sonra da ilçedeki tüm öğrencilere ulaşmaya, gönüllerine dokunmaya devam edeceklerini dile getirdi.

"Öğretmenlerden bize ulaşmalarını istiyoruz"

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında eldiven ve maske takarak çocukları tıraş eden berber Maşallah İnan ise 8 yıl yaptığı ücretli öğretmenlik döneminde çocukların duygularına dokunmanın ne kadar önemli olduğunun farkına vardığını ifade etti.

Bu nedenle köy köy gezerek çocukların yüzünü güldürmeye çalıştıklarını aktaran İnan, şöyle konuştu:

"Tıraşa ihtiyaç duyan çocuklar için köy öğretmenlerimizin bize ulaşmasını istiyoruz. Bunu yaparken hem biz mutlu oluyoruz hem de çocuklar. Bunu gönüllü olarak yapıyoruz. Bu işin karşılığı sadece çocukların yüzündeki gülümseme. Hafta sonu tatilinde dinlenmek yerine çocukları mutlu etmeye çalışıyorum."

Bahçelievler Mahallesi, Bitlis, Muhtar, Hizan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bitlis'te iki arkadaş 1,5 yılda 400 çocuğu tıraş ederek gönüllerine dokundu - Son Dakika


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