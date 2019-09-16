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Bitlis'te İkibeş'in ailesine Devlet Övünç Madalyası verildi

1 saat önce

Diyarbakır'da Ali Gaffar Okan Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde geçen yıl kazara vurularak hayatını kaybeden polis okulu öğrencisi Mahmut İkibeş'in Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yaşayan ailesine Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.

Bitlis'te İkibeş'in ailesine Devlet Övünç Madalyası verildi, System.String[]

Diyarbakır'da Ali Gaffar Okan Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde geçen yıl kazara vurularak hayatını kaybeden polis okulu öğrencisi Mahmut İkibeş'in Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yaşayan ailesine Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.

Vali Oktay Çağatay, Kaleboyu Mahallesi'nde yaşayan İkibeş'in ailesini ziyaret ederek baba Ekrem İkibeş'e Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim etti.

Çağatay, yaptığı konuşmada, her zaman şehit yakınları ve gazilerin yanlarında olduklarını söyledi.

Şehit yakınlarının kendilerine emanet olduğunu dile getiren Çağatay, "Yavrularımızı bu memleket için feda eden bu ailelerimiz bu memlekette var olduğu sürece Allah'ın izniyle kimse ne bayrağımızı indirebilecek ne ezanlarımızı susturabilecek. Rengini şehitlerimizin kanından alan bayrağımız uğruna canlarını feda eden şehitlerimizin hem gönlümüzde hem devletimiz için çok ayrı yerleri var. Allah birliğimizi beraberliğimizi daim eylesin. Sizler bizim gururumuzsunuz." dedi.

Baba İkibeş ise oğlunun şehadet şerbeti içtiğini ifade ederek, "Başka oğlum yok ama ben varım. Ben seve seve bu vatana, bu bayrağa canımı vermeye hazırım. Allah devletimizi var etsin." ifadesini kullandı.

Çağatay'a ziyaretinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, İlçe Kaymakamı Tunahan Çil ve Belediye Başkanı Necati Gürsoy eşlik etti.

Daha sonra Şehit Uzman Çavuş Kemal Dursun'un ailesini ziyaret eden Çağatay ve beraberindekiler, ardından kaymakamlık ve ilçe belediyesini ziyaret etti.

Diyarbakır, Bitlis, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 06:04 Kaynak: AA
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