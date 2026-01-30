Bitlis'te İlk Cerrahilerle Hastalar Sağlığına Kavuştu

BİTLİS'in Ahlat ilçesinde yaşayan ve belinde kırık bulunan Semiha Ersoy (83) ile omurgasında eğrilik bulunan Fehim Kokşa (45), Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'nde ilk kez gerçekleştirilen ameliyatlarla sağlıklarına kavuştu. Beyin ve Sinir Cerrahı Op. Dr. Muhammet Enes Gürses, Tatvan Devlet Hastanesi'nde birçok yeni cerrahiyi hayata geçirdiklerini ve bu durumun il dışına sevkleri azalttığını söyledi.

Ahlat ilçesinde yaşayan Semiha Ersoy bir süre önce yaşadığı tek katlı evin damından düşerek ağır yaralandı. 4 omurgasında kırık bulunan Ersoy, Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yapılan tetkiklerin ardından da Beyin ve Sinir Cerrahı Op. Dr. Muhammet Enes Gürses, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Furkan Sapancı ve Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Elif Gökalp'in yer aldığı ekiple, ameliyatı gerçekleştirildi. Yapılan başarılı ameliyatın ardından da Ersoy'un hastanedeki tedavisi sürüyor.

HASTALARIMIZI ARTIK İLERİ MERKEZLERE SEVK EDİLMİYOR

Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'nde ilk kez gerçekleştirilen bir diğer ameliyat ise skolyoz (Omurga eğriliği) ameliyatı oldu. Muş'tan gelen ve yürüme güçlüğü çeken Fehim Kokşa yaklaşık 2,5 saat süren başarılı bir ameliyatın ardından sağlığını kavuştu.

Ekip arkadaşları adına açıklamalarda bulunan Beyin ve Sinir Cerrahı Op. Dr. Muhammet Enes Gürses, Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'nde birçok yeni cerrahiyi hayata geçirdiklerini ve bu durumun il dışına sevkleri azalttığını belirterek, "Bu hafta ilimizde ilk kez skolyoz cerrahisini başarıyla uyguladık. Bunun yanında endoskopik, yani kapalı disk ameliyatlarına başladık. Tam kapalı enstrümantasyon cerrahileri, beyin tümörü ve anevrizma ameliyatlarını da yapabilir hale geldik. Sağlık yatırımları ve idaremizin desteği sayesinde hastalarımızı artık ileri merkezlere sevk etmeden, ilimizde tedavi edebiliyoruz. Bu da hem hastalar hem de hasta yakınları için büyük bir kolaylık sağlıyor" dedi.

Düşmeye bağlı olarak 4 omurgasında kırık bulunan Semiha Ersoy'un oğlu Yaşar Ersoy ise "Annem damdan düşmüştü ve ciddi kırıkları vardı. Çok endişeliydik ama Enes hocamız ve ekibi bizi rahatlattı. Dört omurgası kırılmıştı, başarılı bir ameliyatla platin ve vidalarla tedavi edildi. Ameliyat sonrası hiçbir sorun yaşanmadı. Bölgemizde bu imkanların olması çok önemli. Devletimizin buraya daha fazla destek vermesini istiyoruz. Böylece hastalarımız Van'a, Diyarbakır'a, Ankara'ya ya da İstanbul'a gitmek zorunda kalmaz" diye konuştu.

Haber: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,