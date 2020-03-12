Bitlis'te İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

BİTLİS'te 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla Milli Eğitim İl Müdürlüğü tarafından program düzenlendi.

Korkmaz," Tarih sahnesinde esareti kendisine zulüm bilen bu millet 16'ncı devletini Türkiye Cumhuriyeti ile kurmuştur. Yani tarih sahnesinde her zaman devlet olarak var olan bir milletin çocuklarıyız. Son devletimiz Osmanlı İmparatorluğu altı yüzyıl dünyanın muhtelif kıtalarında medeniyetin, insanlığın, paylaşmanın ve imanın timsalidir. Bugün ülkemizde 4 milyon Suriyeli kardeşimiz bize vatansızlığın ne demek olduğunu çok net ifade ediyor. Bir insanın vatanı olmazsa haysiyeti, şerefi, malı ve mevkisi olmuyor. Hepsi vatana bağlıdır. Onun için gerisi teferruattır. Çünkü vatanınız yoksa hiçbir şeyiniz yoktur" dedi.

İstiklal Marşı'nın kabulü ile ilgili sinevizyon gösterisi ve şiirlerin okunmasının ardından, şiir ve kompozisyon dallarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.