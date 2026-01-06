Çatıdan düşen kar kütlesi genç kızın hayatına mal oldu - Son Dakika
Çatıdan düşen kar kütlesi genç kızın hayatına mal oldu

Çatıdan düşen kar kütlesi genç kızın hayatına mal oldu
06.01.2026 18:21
Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaldırımda yürüyen bir genç kız, bir binanın çatısından düşen kar kütlesinin altında kalarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan talihsiz genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalan genç kız hayatını kaybetti.

KALDIRIMDA YÜRÜRKEN KAR KÜTLESİNİN ALTINDA KALDI

Fuar Mahallesi'nde 20 yaşındaki A.İ., kaldırımda yürüdüğü sırada bir binanın çatısından kopan kar kütlesinin üzerine düşmesi sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan genç kız, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

A.İ., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlatırken, yetkililer benzer tehlikelere karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • sare2020 sare2020:
    Allah rahmet eylesin ??....işte dünya hayatı bukadar ... ölümün yaşı yok....her an hazırlıklı olmak lazım?? 43 1 Yanıtla
  • Rasit Tok Rasit Tok:
    Allah rahmet eylesin diyoruz tamam da gencecik bir hayat gitti ,yani bunun tedbiri yokmuydu. 22 0 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    Norveç’te yaşıyorum ve böyle çatılardan kar ve buz kütlesi düşme tehlikesine karşı esnaflar bilgilendirici levhalar koyuyor ve insanların farkında olabilmesi için. 15 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
