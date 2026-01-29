Bitlis'te Kış Hazırlığı: İmece Usulü Yem Taşıma - Son Dakika
Bitlis'te Kış Hazırlığı: İmece Usulü Yem Taşıma

Bitlis'te Kış Hazırlığı: İmece Usulü Yem Taşıma
29.01.2026 12:52
Besiciler, kış için hayvan yemini imece usulü köye taşıyarak geleneklerini sürdürüyor.

BİTLİS'te besicilerin, yaz aylarında hayvanları için tepelere biriktirip istifledikleri ot ve ağaç yaprakları, kış aylarında imece usulü tepelerden köye indirilip hayvanlara yediriliyor.

Merkeze bağlı Başhan köyünde yaşayan besiciler, kar kalınlığının yer yer 2 metreyi aşması nedeniyle zor günler yaşıyor. Yaz aylarında traktörlerin giremediği dağlarda biçilen ot ve toplanan yapraklı meşe dalları istiflenerek kışa hazırlanıyor. Kar yağışının ardından kızaklara yüklenen ot ve meşe yaprakları köye getirilip, hayvan barınaklarına ulaştırılıyor. Köylüler, kızaklarla yem taşımanın yıllardır kullanılan geleneksel bir çözüm olduğunu, bu yöntemin kış aylarında hayvancılığın sürdürülebilmesi için büyük önem taşıdığını, zorlu kış şartlarının her yıl benzer manzaralar oluşturduğunu ancak imece usulüyle hareket ederek hem dayanışmayı güçlendirdiklerini hem de bir geleneği sürdürdüklerini söyledi.

Kaynak: DHA

