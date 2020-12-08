Bitlis'te "kist hidatik" ameliyatı gerçekleştirildi - Son Dakika

Muayenesi yapılan Akdeniz'in karaciğerinde "kist hidatik" olduğu belirlendi.

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Çin aşısıyla ilgili yöneltilen eleştiriler Bakan Koca'yı kızdırdı: Türkiye bu kadar zavallı mı?