Alınan bilgilere göre kaza, Beşminare Mahallesi'ndeki Ahmet Eren Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 13 EB 653 plakalı Seat marka otomobil, 8 yaşındaki Cesur Karayakas'a çarptı. Ağır yaralı olarak Bitlis Devlet Hastanesine kaldırılan Karayakas, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri: Otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

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