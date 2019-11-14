Son Dakika Haberleri: Bitlis'te PKK'ya ait patlayıcı ve gıda malzemesi ele geçirildi
Son Dakika Güncel Bitlis'te PKK'ya ait patlayıcı ve gıda malzemesi ele geçirildi

Bitlis'te PKK'ya ait patlayıcı ve gıda malzemesi ele geçirildi

7 saat önce

Bitlis İl Jandarma Komutanlığında yürütülen operasyonlarda PKK'ya ait gıda malzemesi ve patlayıcı madde el geçirildi.

Bitlis'te PKK'ya ait patlayıcı ve gıda malzemesi ele geçirildi, System.String[]

Bitlis İl Jandarma Komutanlığında yürütülen operasyonlarda PKK'ya ait gıda malzemesi ve patlayıcı madde el geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan çalışmalar neticesinde; Mutki İlçesi kırsalında faaliyet gösteren BTÖ mensuplarına ait, araziye gizlenmiş vaziyette yaşam malzemesi olduğunun tespit edilmesi üzerine; 14 Kasım 2019 tarihi itibariyle 'Şehit GK Rıfat KAYA 109' operasyonu başlatılmıştır. Operasyon kapsamında; 14 Kasım 2019 günü araziye gizlenmiş vaziyette 300 kilogram gıda malzemesi, 500 gram plastik patlayıcı madde ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlara Cumhuriyet Savcısının talimatı ile el konulmuş olup, diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir."

(İHA)

Jandarma, Bitlis, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 11:30 Kaynak: İHA
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