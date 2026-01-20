Bitlis'te Sahte Altın Operasyonu - Son Dakika
Bitlis'te Sahte Altın Operasyonu

20.01.2026 19:39
Sahte altın imalatı yapan 2 şüpheli Bitlis'te düzenlenen operasyonda tutuklandı.

BİTLİS'te jandarma ekiplerince sahte altın imalatı ve ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte altın imalatı ve ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, 'Kıymetli Damgada Sahtecilik ve Nitelikli Dolandırıcılık' suçunu işledikleri belirlenen 2 şüphelinin, gerçek gram altını eritip bakır yoğunluklu materyallerle karıştırarak sahte altın ürettiklerini ve piyasaya sürdüklerini tespit etti. Şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. 2 şüpheliyi gözaltına alan polis, adreslerinde ve araçlarında yaptığı aramada 15 adet sahte 22 ayar bilezik, 593 gram altın zincir, 1 kilo 190 gram metal renkli alaşım maddesi, 10 adet sahte 1'er gramlık 22 ayar kapalı paket içerisinde altın, ortasında çeyrek altın bulunan 1 bileklik, sahte olduğu değerlendirilen 3 altın ziynet eşyası ile altın üretimi, işlenmesi ve ayar tespiti amacıyla kullanılan elektronik aletler, teknik ekipmanlar ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Bitlis, Suç, Son Dakika

