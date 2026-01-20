Bitlis'te Sahte Altın Operasyonu: İki Tutuklama - Son Dakika
Bitlis'te Sahte Altın Operasyonu: İki Tutuklama

Bitlis'te Sahte Altın Operasyonu: İki Tutuklama
20.01.2026 18:32
Bitlis'te düzenlenen operasyonda sahte altın üreten iki kişi tutuklandı ve malzemeler ele geçirildi.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince sahte altın imalatı yapan ve satanlara karşı düzenlenen operasyonda yakalanan 2 kişi, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip sonucu, şüphelilerin gerçek gram altını eriterek bakır yoğunluklu materyallerle karıştırmak suretiyle sahte altın imal ettikleri ve piyasaya sürdükleri tespit edildi.

Bitlis Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "2 ayrı adreste ve 1 araçta icra edilen eş zamanlı operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Operasyon sonrası yapılan aramalarda, 15 adet sahte 22 ayar bilezik, 593 gram altın zincir, 1.190 gram olan metal renkli arloy maddesi (Altın üretiminde kullanılan), 10 adet sahte 1'er gramlık 22 ayar kapalı paket içerisinde altın, 1 adet ortasında çeyrek altın bulunan bileklik, 3 adet sahte olduğu değerlendirilen altın ziynet eşyası, Altın üretimi, işlenmesi ve ayar tespiti amacıyla kullanılan elektronik aletler, teknik ekipmanlar ve çeşitli malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 2 kişi Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı" denildi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Ekonomi, Bitlis, Suç, Son Dakika

