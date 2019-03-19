Son Dakika Haberleri: Bitlis'te Sokağa Çıkma Yasağı

Bitlis'te Sokağa Çıkma Yasağı

1 saat önce

Bitlis'in Tatvan ve Hizan ilçelerinde 18 köy ile bağlı mezralarda sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi.

Bitlis'te Sokağa Çıkma Yasağı, System.String[]
Bitlis'in Tatvan ve Hizan ilçelerinde 18 köy ile bağlı mezralarda sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 2 ilçedeki 18 köy ve bağlı mezralarda 20 Mart saat 23.59'a kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.

Açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Tatvan'a bağlı Güntepe, Beşikli, Uçankuş, Yorgalar, Sarıdal, Çörekli, Suboyu, Dirlik, Kısıklı, Kepenek, Dönertaş, Aktoprak, Boblesür, Sallıca, Teknecik köy ve mezraları ile Hizan'da Yığınkaya, Gezer ve Çıkçık köyleri ile mezralarında, bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak ve barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bu bölgelerde teröristlerin yakalanması, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması için İl idaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince bugün saat 06.00'dan itibaren (öğrenim gören öğrencilerin eğitim ve öğretim hakkının kısıtlanmaması kaydıyla) 20 Mart saat 23.59'a kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 09:55 Kaynak: AA

Hizan, Tatvan, Bitlis, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! AİHM, Türkiye'nin Selahattin Demirtaş Başvurusunu Kabul Etti Son Dakika! Mansur Yavaş'a Soruşturma Açıldı Müjdat Gezen, Hapis İstemiyle Yargılandığı Davaya Zorla Getirilecek Yerli Safranın Kilosu 30 Bin TL'den Satılıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.3.2019 11:42:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bitlis'te Sokağa Çıkma Yasağı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]