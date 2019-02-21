Bitlis'te Terör Operasyonu
1 saat önce
Bitlis'in Tatvan ilçesinde bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, toprağa gömülü malzeme ele geçirildi.
Bitlis
'in Tatvan
ilçesinde bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, toprağa gömülü malzeme ele geçirildi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Tatvan ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak ve barınakları imha etmek maksadıyla 20 Şubat 2019 tarihinden itibaren Bitlis İl Jandarma
Komutanlığı unsurlarınca 'Şehit Jandarma Onbaşı Hamdi Arslan-10 Operasyonu' icra edildiği belirtildi. Açıklamada, "Operasyon kapsamında toprağa gömülü vaziyette 2 adet jelikan bidon içerisinde bin 100 metre elektrik kablosu, 1 adet lehim makinesi, 1 adet terörist kıyafeti, 3 çift mekap ayakkabı ile birlikte yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir" denildi. - BİTLİS
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 06:58 Kaynak: İHA
Vatandaşın İhbarı ile Yabancı Tabelalar Tek Tek Söküldü
Ortaokul Öğrencisi 3 Kız, Yolda Sıkıştırdıkları Kız Öğrenciyi Darp Etti! Görüntüler Büyük Tepki Topladı
3 Metrelik Piton, Kuşu Havada Yakalarken Görüntülendi
Afgan Gaspçıların, Market Sahibini Dövüp Parasını ve Telefonunu Aldığı Anlar Kamerada