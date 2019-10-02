Bitlis'te terör operasyonu
9 dakika önce
Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 650 kilogram yaşam malzemesi ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 07:08 Kaynak: AA
Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 650 kilogram yaşam malzemesi ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu, il merkezi kırsalında PKK'lı teröristlere ait araziye gizlenmiş yaşam malzemesi olduğu bilgisine ulaşıldı.
Bölgeye düzenlenen "Şehit Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş 2019-51 Operasyonu"nda araziye gizlenmiş 650 kilogram yaşam malzemesi bulundu.
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