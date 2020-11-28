Bitlis'te terör örgütünce toprağa gizlenmiş yaşam malzemesi ele geçirildi - Son Dakika

Bitlis'te terör örgütünce toprağa gizlenmiş yaşam malzemesi ele geçirildi

28.11.2020 22:03
Bitlis'te terör örgütünce toprağa gizlenmiş yaşam malzemesi ele geçirildi, System.String[]

Bitlis'in Tatvan kırsalında terör örgütünce toprağa gizlenmiş çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bitlis'in Tatvan kırsalında terör örgütünce toprağa gizlenmiş çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan çalışmalar neticesinde, Tatvan'a bağlı Sarıdal Köyü kırsalında bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı madde olduğu bilgisi alınması üzerine BTÖ mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla "Yıldırım 15 Mutki-Sarpkaya Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Halil Ateş 2020-94" operasyonu başlatılmıştır. Operasyon kapsamında Sarıdal Köyü kırsalında toprağa gömülü vaziyette plastik bidonlar içerisinde, 1 adet kalem pil, çok sayıda yaşam malzemesi ve inşaat malzemesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile gerekli incelemeler yapıldıktan sonra yerinde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektirler. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. - BİTLİS

Bitlis'te terör örgütünce toprağa gizlenmiş yaşam malzemesi ele geçirildi
Bitlis'te terör örgütünce toprağa gizlenmiş yaşam malzemesi ele geçirildi

Tatvan, İnşaat, Bitlis, PKK, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bitlis'te terör örgütünce toprağa gizlenmiş yaşam malzemesi ele geçirildi - Son Dakika


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