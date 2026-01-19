Bitlis'te TIR Devrildi, Yol Kısa Sürede Yeniden Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bitlis'te TIR Devrildi, Yol Kısa Sürede Yeniden Açıldı

Bitlis\'te TIR Devrildi, Yol Kısa Sürede Yeniden Açıldı
19.01.2026 15:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yoğun kar nedeniyle devrilen TIR'ın sürücüsü yara almadan kurtuldu. Yol kısa süre içinde açıldı.

BİTLİS'te etkili olan kar ve tipi nedeniyle seyir halindeki TIR, devrildi. Sürücü yara almadan kurtulurken, trafiğe kapanan yol kısa sürede yeniden açıldı.

Kaza, Bitlis-Tatvan kara yolunda meydana geldi. Tatvan yönüne giden 31 V 9316 plakalı TIR, yoğun kar ve tipi nedeniyle, sürücüsü Sait Erten'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki şarampole devrildi. Sürücü, yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, TIR'ın bulunduğu yerden kaldırılması için çalışma başlattı. Kaza nedeniyle kara yolunda kısa süreli trafik aksaması yaşandı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

Yetkililer, bölgede etkisini sürdüren kar yağışı ve buzlanmaya dikkat çekerek, özellikle ağır tonajlı araç sürücülerini, zincir ve kış lastiği olmadan yola çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: DHA

Hava Durumu, Güvenlik, Olaylar, Bitlis, Güncel, Ulaşım, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bitlis'te TIR Devrildi, Yol Kısa Sürede Yeniden Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da kar esareti Hava ulaşımına engel İstanbul'da kar esareti! Hava ulaşımına engel
Fiyatı duyan akın etti Dondurucu soğukta izdiham Fiyatı duyan akın etti! Dondurucu soğukta izdiham
ABD’nin gümrük vergisi kararına Avrupa’dan ortak tepki ABD'nin gümrük vergisi kararına Avrupa'dan ortak tepki
Fenerbahçe’den Kante için yeni hamle Fenerbahçe'den Kante için yeni hamle
Almanya’dan geri adım: Trump’ın yüzde 10’luk vergisinden sonra Grönland’daki askerler geri çekildi Almanya'dan geri adım: Trump'ın yüzde 10'luk vergisinden sonra Grönland'daki askerler geri çekildi
Suriye ordusu kontrolü sağladı Halk, terör örgütü bayraklarını parçaladı Suriye ordusu kontrolü sağladı! Halk, terör örgütü bayraklarını parçaladı

15:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa’da üç, dünyada 7. sıraya geldik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik
15:12
Osimhen’den Galatasaray taraftarını ikiye bölen hareket
Osimhen'den Galatasaray taraftarını ikiye bölen hareket
15:11
Yeni yılın ilk anketi Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp
Yeni yılın ilk anketi! Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp
14:06
Dünya onları konuşuyor “Kertenkele Ailesi“ kısa sürede fenomen oldu
Dünya onları konuşuyor! "Kertenkele Ailesi" kısa sürede fenomen oldu
13:49
İnfial yaratan görüntü: Alkol masasında sela okutan MHP’li meclis üyesi
İnfial yaratan görüntü: Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesi
13:02
Sistemden kaldırıldı: SGK ile ilgili tüm çalışanları ilgilendiren değişiklik
Sistemden kaldırıldı: SGK ile ilgili tüm çalışanları ilgilendiren değişiklik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 15:27:18. #7.11#
SON DAKİKA: Bitlis'te TIR Devrildi, Yol Kısa Sürede Yeniden Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.