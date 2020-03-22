Bitlis'te 'Vefa Sosyal Destek' toplantısı düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bitlis'te 'Vefa Sosyal Destek' toplantısı düzenlendi - Son Dakika

Bitlis'te 'Vefa Sosyal Destek' toplantısı düzenlendi

6 saat önce

İçişleri Bakanlığının genelgesi uyarınca Bitlis Valisi Oktay Çağatay başkanlığında 'Vefa Sosyal Destek' toplantısı düzenlendi.

Bitlis'te 'Vefa Sosyal Destek' toplantısı düzenlendi, System.String[]

İçişleri Bakanlığının genelgesi uyarınca Bitlis Valisi Oktay Çağatay başkanlığında 'Vefa Sosyal Destek' toplantısı düzenlendi.


Bitlis Polisevinde düzenlenen toplantıda 9 maddeden oluşan korona virüs salgını ile ilgili tedbirler konuşuldu. Toplantıya başkanlık yapan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, "Korona virüs salgını nedeniyle en temel risk unsuru toplumsal alanlarda virüsün bulaşıcılığının yüksek hızlı olması ve 65 yaş ve üzeri, bağışıklık sistemi düşük ve kronik akciğer hastalığı, astım, KOAH, kalp ve damar hastalığı, böbrek, hipertansiyon ve karaciğer hastalığı olanlar ile bağışıklık sistemini bozan ilaçları kullanan insanlar üzerinde ciddi sağlık sorunları oluşturarak insan hayatını tehdit ettiği anlaşılmıştır" dedi.


Düzenlenen toplantıda özellikle 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların mağdur edilmemeleri konusunda da bazı önlemler alındı. 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilmesine karar verildiğinden, özellikle tek başına yaşayan, ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların mağdur olmaması için de bazı tedbirler alındı.


Toplantıya Bitlis Valisi Oktay Çağatay'ın yanı sıra Vali Yardımcısı Tamer Kılıç, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, İl Sağlık Müdürü Dr. Koray Okur, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İsmetullah Altun ve Türkiye Kızılay Derneği Bitlis Şube Başkanı Ali Cengiz katıldı. - BİTLİS

Bitlis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 03:11 Kaynak: İHA

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