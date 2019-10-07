Son Dakika Haberleri: Biz Anadoluyuz Projesi
Son Dakika Güncel Biz Anadoluyuz Projesi

Biz Anadoluyuz Projesi

28 dakika önce

İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen "Biz Anadoluyuz" projesi kapsamında 40 öğrenci ve 5 öğretmenden oluşan heyet, Bitlis'ten Artvin'e geldi.

Biz Anadoluyuz Projesi, System.String[]

İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen "Biz Anadoluyuz" projesi kapsamında 40 öğrenci ve 5 öğretmenden oluşan heyet, Bitlis'ten Artvin'e geldi.


Bitlis Şehit Mahir Ayabak Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, Vali Yılmaz Doruk'u ziyaret etti.

Valilik Çoruh Toplantı Salonunda Bitlisli öğrencileri ağırlayan Vali Doruk, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Konuklarıyla tek tek tanışarak bir süre sohbet eden Vali Doruk, öğrencilere Artvin'i tanıtan yöreye özgü hediyeler verdi.

Bitlisli öğrenciler, 3 günlük Artvin gezisi kapsamında kentin tarihi ve turistlik yerlerini ziyaret etme fırsatı buldu.

Artvin, Bitlis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 11:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Çavuşoğlu: ABD, "Bahçeli" tweetiyle ilgili açıklama yapacak
Eski Bakan Faruk Çelik: ABD büyükelçiliğinin beğenmesini şiddetle kınıyorum AK Parti kampında bakanlar halı saha maçı yaptı Son Dakika: Bakan Dönmez: Yavuz yeni sondajına başlayacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2019 11:59:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Biz Anadoluyuz Projesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]