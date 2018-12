AK Parti Ağrı Belediye Başkan Adayı Savcı Sayan , "Biz kavga etmeye, savaş çıkarmaya gelmedik. Güzelleştirmeye geliyoruz. Hangi parti olursa olsun önce bunu içine sindirecek." dedi.Sayan, seçim çalışmaları kapsamında bugün kentteki yerel ve ulusal basın mensuplarıyla bir ara geldi.Konuşmasına Büyük Tufan sonrası Nuh'un gemisiyle Ağrı Dağı 'na çıktığını inanışından hareketle "herkesin Ağrılı olduğu" tezini hatırlatarak başlayan Sayan, bu nedenle Ağrı'nın kadim bir kent olduğunu söyledi.Sayan, Ağrı'nın işsizlik başta olmak üzere çeşitli sorunlara bağlı göçlere rağmen halen 550 bin nüfusu olduğunu belirterek, hedeflerinin ilk olarak göçü önlemek, göç edenleri de geri getirmek olduğunu aktardı.Ağrı'yı marka şehir yapmak, yatırım yapılmasını sağlamak ve bu yolla yaşanılabilir bir kent olmasını istediklerini belirten Sayan, şunları kaydetti:"Ağrı'daki bir kötülük hepimizi üzecek, bir başarı hepimizi sevindirecektir. Bizim mutlu olmamız için başarıyı da ortaklaştırmamız lazım. Ortak bir başarı elde etmek için ortak hareket etmemiz lazım. Ben bu ilin bir evladı olarak Türkiye 'de gidemeyeceğim, çalmayacağım bir kapı yoktur. Aslında bu büyük bir sermayedir. Eğer hepimiz birlikte bu sermayeyi Ağrı'ya bir yatırım şeklinde dönüştürebilirsek inanın kimse bizim önümüze geçemez. Benim sizden ricam eğer benim bir hatam varsa gelip yüzüme söylemenizdir."-"Biz kavga etmeye, savaş çıkarmaya gelmedik"Sayan, kentteki tüm mahallelere, bünyesinde taziye evleri, oturma alanları, muhtarlık, kurs merkezlerinin olduğu kampüsler kazandıracaklarını, belediyenin taziye kamyonu ile 3 gün boyunca taziye yemeği vereceğini, tüm cenaze işlemlerini belediyenin yapıcağını söyledi."Bu şehirde on tane veliyi, beş tane deliyi ben idare edemezsem ben belediye başkanlığı yapamam." diyen Sayan, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Ben bu şehrin AK Parti Belediye Başkanı adayı değilim arkadaşlar. Seçilirsem bütün Ağrı'nın belediye başkanıyım. Ağrı'daki bütün seçmenlerin adayıyım. Hepsinden oy istiyorum. Herkesin kapısına gideceğim. Biz kavga etmeye, savaş çıkarmaya gelmedik. Güzelleştirmeye geliyoruz. Hangi parti olursa olsun önce bunu içine sindirecek. Ağrı'nın huzura ihtiyacı vardır. Hiçbir seçmen AK Partili, HDP 'li değil, herkes Ağrılıdır. Bizim tek bir partimiz var, o da Ağrı Partisi. Tabi ben AK Parti'nin adayıyım ve bununla da gurur duyuyorum ama biz hizmette bunu yansıtmayacağız."Gençlere çeyiz, gazetecilere cemiyet binasıSayan, kentte düğün yapacak ve durumu iyi olmayan gençlere çeyiz desteği vereceklerini, bunu da iş adamlarının destek vereceği çeyiz bankası aracılığıyla yapacaklarını aktardı.Bununla birlikte kentte gazetecilerin haberlerini yapabileceği, kullanabilecekleri bir mekanın olmasını istediğini dile getiren Sayan, bu nedenle Ağrı'da altyapısı, teknolojisi ve imkanlarıyla önemli bir gazeteciler cemiyeti binası yapmayı planladığına söyledi.Sayan, aday tanıtım toplantısında söz ettiği 18 mahalleye 18 büyükşehir belediyesinin kardeş belediye olacağını yineleyerek, şunları kaydetti:"Bu belediyeler mayıs ayında başlarlarsa sonbaharda yepyeni bir Ağrı ile karşılaşırız, sonra Cumhurbaşkanımızı davet edeceğiz. Bütün mahallelerde yapılan çalışmaları canlı bir şekilde izleyecek. İzledikten sonra Cumhurbaşkanımız o belediyelere puan verecek. Bu bütün Türkiye'ye model olacak. Biz 23 Nisan 'da Ağrı'daki kardeşliği pekiştirmek için 'Ülkemin Renkleri, Ülkemin Çocukları' adı altında Türkiye'nin her ilinden bir grup çocuğu getirip bir festival anlayışı içerisinde 3-4 gün misafir edeceğiz.""Vanet gibi Ağrıet olacak" Hollanda 'nın Konya büyüklüğünde olmasına rağmen dünyaya tarımda önemli miktarda ihracat yaptığına işaret eden Sayan, şöyle konuştu:"Bizim projemiz hazır. Ağrı'dan her gün Erzurum 'a 10 ambulans çıkmayacak. 50 tır Türkiye'nin satış noktalarına et ürünleri taşıyacak. Belki gün gelecek 100 tır taşıyacak. Antalya ve Mersin bugün nasıl bütün Türkiye hallerine sebze meyve gönderiyorsa bütün Türkiye'nin et satış merkezlerine ürün göndereceğiz. Bir zamanlar Vanet Türkiye'de her marketin rafında vardı. Şimdi Ağrıet olacak. Ayrıca Ağrı döneri diye bir marka çıkarıp bütün marketlerin raflarına sokacak, önemli caddelerinde satışının yapılacağı bir model geliştireceğiz. Bizden isim hakkını alan mağazalara buradan gidecek tır veya kamyonet ürün satacak."Bunun dışında mobil kesimhaneler kuracaklarını, evlerinde kesim yapmak isteyen insanlara bu hizmeti vereceklerini dile getiren Sayan, özellikle ili tekstil konusunda da cazibe merkezi haline getireceklerini anlattı.Vali Elban'ı övdüBelediye hizmetleri konusunda Vali ve Belediye Başkanvekili Süleyman Elban 'ın yaptığı çalışmalara değinen Sayan, "Bir çivi bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir yiğidi, bir yiğit bir memleketi kurtarır" sözünü hatırlatarak, şöyle konuştu:"Vali yiğit bir adammış. Yiğit bir şekilde çalıştı, 8-9 ay içerisinde Ağrı'da nelerin değişebileceğini hepiniz gördünüz. Demek ki iyi insanların eli değdiği zaman Ağrı'da yapılamayacak bir şey yokmuş. Çalışkan bir belediye başkanınız, çalışkan bir valiniz el ele verdi mi inanın biz Ağrı'da her şeyi başarırız."Sayan, seçilmesi halinde Vali Elban'ı örnek alıp almayacağının sorulması üzerine şöyle devam etti:"Arkadaşlar benim işim zor çünkü Vali Bey'in çıtayı yükseltmesi benim işimi zorlaştırdı. Çok daha büyük bir efor sarf etmem lazım. Vali'yi geçmek kolay değil. Vali Ağrılı değil ama Vali'nin yaptığı çalışmaları geçmek her babayiğidin harcı değil. Biz en azından o bayrağı yere düşürmeyeceğimize söz veriyoruz. Vali Bey kısa sürede şov yapmadan Ağrı için çok önemli hizmetler yaptı, yapmaya da devam ediyor. Allah ondan razı olsun. Başarıyı kıskanmamak gerekir. Vali siyasetçiyi de bürokratı da geçmiş. Benim bütün çalışmam Vali'yi geçebilmek için olacak. Vali'nin koyduğu çıtayı geçmek çok zor ama ben o zoru başaracağım."Seçilmesi halinde İçişleri Bakanlığının önüne gidip Vali Elban'ın gitmesini en az 2 yıl önlemeye çalışacağını da söyleyen Sayan, "Çalışkan bir bürokrat Ağrı'dan gittiği zaman sanki ben evladımı kaybetmiş kadar üzülürüm. Ben Vali'nin en az 2 yıl daha benimle birlikte Ağrı'da hizmetlere öncülük etmesi için büyük bir çaba sarf edeceğim." dedi.Sayan, belediye sınırları dışında olmasına rağmen bakanlıklar aracılığıyla Ağrı Dağı ve bölgesinde çok büyük projeleri olduğunu dile getirerek, oteller, kayak merkezi, Nuh'un Gemisi inşasıyla turizme büyük katkı sunmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.