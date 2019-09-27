Son Dakika Haberleri: Black Desert Mobil bu yılın sonlarına doğru Türkiye'de
Son Dakika Güncel Haber

Black Desert Mobil bu yılın sonlarına doğru Türkiye'de

37 dakika önce

Pearl Abyss, Black Desert Mobile'in bu yılın sonunda Türkiye dahil olmak üzere Güneydoğu Asya'daki farklı bölgeleri de içerecek şekilde sunulacağını açıkladı.

Black Desert Mobil bu yılın sonlarına doğru Türkiye'de, System.String[]

Pearl Abyss, Black Desert Mobile'in bu yılın sonunda Türkiye dahil olmak üzere Güneydoğu Asya'daki farklı bölgeleri de içerecek şekilde sunulacağını açıkladı.


Pearl Abyss, çok oyunculu çevrimiçi rol yapma oyunu MMORPG Black Desert Mobile'in bu yılın sonunda Türkiye dahil olmak üzere Güneydoğu Asya'daki farklı bölgeleri de içerecek şekilde sunulacağını duyurdu. Black Desert Mobil, dövüş ve karakter özelleştirme sistemine ilaveten bölgeleri güçlendirecek savaşları, Dünya Bosslarına karşı mücadeleleri ve bağlantı noktası savaşı gibi hem PvE hem PvP içerikleri sunuyor.


Oyunseverler tarafından sevilen oyunlardan Black Desert Mobil'e yeni başlayanlar, Warrior, Ranger, Giant, Witch ve Valkyrie'den oluşan beş karakter sınıfından birisini seçerek yeni maceralarına başlayabiliyorlar. Kullanıcılar, Black Desert Mobile resmi web sitesine kaydolarak ve ardından Google Play Store veya iOS App Store üzerinden ön kayıt veya ön sipariş vererek özel oyun içi öğeler de alabiliyor.


Ayrıca yapılan bilgilendirmede; Black Desert Mobil global sürümü, Xbox One ve PlayStation 4 ile deneyimlediği dövüş ve uyarlamalı içerikleri sağlamaya da devam edecek. - İSTANBUL

Güneydoğu Asya, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 12:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, sunucuyu azarladı: Gazeteci gibi konuşun ve benden de siyasetçi olarak cevabını alın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye sert sözler: Türkiye oyalanacak bir ülke değil, planlarımızı uygulamaya koyacağız Müge Anlı, canlı yayında 7 bin kişiye ulaşacak mobil aşevlerinin müjdesini verdi Hurdacıyken bulduğu tarihi eserlerle antikacı oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.9.2019 13:06:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Black Desert Mobil bu yılın sonlarına doğru Türkiye'de
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]