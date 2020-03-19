Bleeding Edge, The Surge 2 ve Dahası Xbox Game Pass'e Geliyor - Son Dakika
Son Dakika Teknoloji Bleeding Edge, The Surge 2 ve Dahası Xbox Game Pass'e Geliyor - Son Dakika

Bleeding Edge, The Surge 2 ve Dahası Xbox Game Pass'e Geliyor

9 dakika önce

Microsoft, Xbox sayfası üzerinden Xbox Game Pass ve PC için Xbox Game Pass servisine gelecek olan yeni oyunları duyurdu. Genel olarak Ace Comb

Bleeding Edge, The Surge 2 ve Dahası Xbox Game Pass'e Geliyor, System.String[]

Microsoft, Xbox sayfası üzerinden Xbox Game Pass ve PC için Xbox Game Pass servisine gelecek olan yeni oyunları duyurdu. Genel olarak Ace Combat 7: Skies Unknown, Astrologaster, Bleeding Edge, Kona, Power Rangers: Battle for the Grid ve The Surge 2, bu ayın yeni oyunları olacaklar.


Ace Combat 7: Skies Unknown (19 Mart 2020) - Xbox One


Ace Combat 7: Skies Unknown, Ace Combat 04: Shattered Skies ve Ace Combat 5: The Unsung War oyunundaki olayları takiben 2019 yılında serinin önceki oyunları ile aynı Strangereal evreninde geçiyor. Karakterinizin adı ise Lighthouse War'daki Osean Air Defense Force pilotu Trigger. Bir görev sırasında suç işleyen Trigger, Spare Squadron isimli ceza birimine gönderiliyor ve olaylar da bundan sonra gelişiyor.


Kona (19 Mart 2020) - Xbox One


1970'li yıllarda geçen oyunun hikayesi Carl Faubert isimli özel bir dedektifin etrafında dönüyor. Faubert karlı Nord-du-Quebec kasabasına varır. Ne var ki kasaba terk edilmiştir. Dahası ise etrafta dolaşan gizemli bir varlık vardır. Hikaye boyunca sürreal olayları araştıracak ve hayatta kalmak için savaşacaksınız.


The Surge 2 (19 Mart 2020) - Xbox One


Jericho City'ye giderken uçağınız gizemli bir fırtına nedeniyle şehrin kenar mahallelerinde bir yere düşüyor. Bu olaydan haftalar sonra, şehrin içindeki terk edilmiş bir tesiste uyanıyor ve etrafa bir kargaşanın hakim olduğunu görüyorsunuz. Dahası ise karanlık ve gittikçe genişlemekte olan bir fırtına da şehri etkisi altına almıştır. Size düşen ise yaşananların arkasındaki gizemi çözmek olacak.


Bleeding Edge (24 Mart 2020) - Xbox One


DmC: Devil May Cry, Heavyenly Sword ve Hellblade: Senua's Sacrifice oyunlarıyla tanıdığımız Ninja Theory tarafından geliştirilmiş olan Bleeding Edge, takım tabanlı dövüş oyunu. Damage, Support ve Tank olmak üzere üç farklı sınıfa ayrılmış olan on iki karakter arasından seçim yapabiliyorsunuz. Bu karakterlerin kimisi yakın mesafe, kimisi de uzak mesafeli saldırılarda ustalar. Amaç ise karşı takımı bertaraf etmek.


Power Rangers: Battle for the Grid (26 Mart 2020) - Xbox One


Power Rangers: Battle for the Grid, klasik bir dövüş oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Mevcut ve klasik koruyucular ile baş kötülere karşı üçe üç dövüşler yapabiliyorsunuz. Çevrimiçi olarak arkadaşlarınızla veya dünya genelindeki diğer oyuncular ile de kapışabilirsiniz.


Yukarıdaki oyunlardan Ace Combat 7: Skies Unknown ve Kona hariç Bleeding Edge, Ace Combat 7: Skies Unknown ve Power Rangers: Battle for the Grid PC için Xbox Game Pass için de gelecek. Bunların dışında Astrologaster, bu ay PC için Xbox Game Pass abonelerinin beğenisine sunulacak.


Astrologaster


Shakespeare's London'da geçen bir komedi türünde olan Astrologaster oyununda, Dr. Simon Forman rolünde olacak ve hastalarınızı astrolojiyi kullanarak iyileştirecek ve tıbbi lisanslarını almaya çalışacaksınız. Bunun yanı sıra karakterinizin hayatı, ilişkileri ve işi hakkında da bilgi sahibi olacaksınız. Hikayenin akışı boyunca seçimler de yapabileceksiniz. Bu seçimlerin tahmin edebileceğiniz üzere sonuçları olacak.


Son olarak, bu ay içerisinde Xbox One tarafında Borderlands: The Handsome Collection, Cities: Skylines, LEGO Worlds, Operencia: The Stolen Sun, The Golf Club 2 ve Vampyr servisten ayrılacak. PC tarafında ayrılacak olan oyunlar ise Battle Chef Brigade, Cities: Skylines, Kingsway, Operencia: The Stolen Sun, Orwell: Keeping an Eye on You ve Vampyr.

Xbox One, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Tamindir

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 09:32 

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