Alternatif sesleri, ikonik isimleri ve farklı sahne performanslarını merkezine alan Blind Fest, 23-24 Haziran'da İstanbul'daki Life Park'ta gerçekleştirilecek.
Konser salonu Blind'in Epifoni organizasyonunun katkılarıyla düzenlediği festivalde, "Dreamworld-The Greatest Hits Live" turnesi kapsamında Neil Tennant ve Chris Lowe'dan oluşan elektronik pop müziği grubu Pet Shop Boys sahne alacak.
Blind Fest kapsamında konser verecek diğer isimler ve alt gruplar, ileriki günlerde açıklanacak.
???????
Son Dakika › Güncel › Blind Fest 2024: Pet Shop Boys İstanbul'da! - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?