BM, ABD'de polis tarafından öldürülen siyahi gencin ölümünü kınadı - Son Dakika

BM, ABD'de polis tarafından öldürülen siyahi gencin ölümünü kınadı

Birleşmiş Milletler, (BM) ABD'de polis tarafından öldürülen siyahi gencin ölümünü kınadı.

BM, ABD'de polis tarafından öldürülen siyahi gencin ölümünü kınadı, System.String[]

Birleşmiş Milletler, (BM) ABD'de polis tarafından öldürülen siyahi gencin ölümünü kınadı.

ABD'de dün Minneapolis kentinde polis tarafından öldürülen siyahi genç George Floyd için binlerce kişi sokaklara çıkarak, protesto düzenledi. Birleşmiş Milletler, (BM) ABD'de polis tarafından öldürülen siyahi genç Floyd'un ölümünü kınadı. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, yaptığı açıklamada "ABD'de polis memurları ve toplum üyeleri tarafından silahsız Afro-Amerikalıların öldürüldüğü uzun bir çizginin devamı. Bu tür ölümlerin önüne geçilebilmesi için ABD'deki prosedür ve sistemin değişmesi gerektiği ve her şeyden daha önemlisinin, aşırı güç kullanımına başvuran polis memurlarının işlenen suçlardan yargılanması ve ceza alması gerekli" dedi. Bachelet, " Polis, aşırı güç kullanarak mevcut durumu daha fazla tırmandırmaması gerekiyor" ifadelerini kullandı. Yüksek Komiser, ABD makamları, bu tür polis cinayetleri durdurmak veya gerçekleştirildiğinde adaletin yerini bulması için ciddi önlemler alması gerektiğini belirterek, şiddet ve mülke zarar vermenin polis vahşeti ve gizli ırkçılık problemlerini asla çözmeyeceğini ifade etti. Bachelet, göstericileri şiddete değil barışçıl şekilde hareket etme çağrısında bulundu.

Minneapolis Belediye Başkanı yardım istedi

Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey, polis tarafından boğularak öldürülen Floyd için yapılan protestolarının önüne geçilebilmesi için Minnesota Ulusal Muhafız Güçlerinin görevlendirilmesi çağrısında bulundu. Belediye Başkanı, olayların daha fazla büyümesine asla izin vermeyeceklerini açıkladı. Başkanın çağrısı üzerine Minnesota Valiliği, Minneapolis'te polise yardımcı olması için bölgeye Ulusal Muhafız güçlerinin gönderileceğini duyurdu. - NEW YORK

Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.05.2020 11:10 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa BM, ABD'de polis tarafından öldürülen siyahi gencin ölümünü kınadı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Canlı yayında göğüsleri görünen jüri üyesi itiraf etti: Bilerek yaptım Karnı burnunda olan ünlü şarkıcı, mayo giyip denize koştu Acun Ilıcalı, anneliğini çok beğendiği Şeyma Subaşı'nı öve öve bitiremedi Canlı yayında yöneltilen "Kürtçe" sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar "10 milyon liram olsa müziği bırakırım" diyen İrem Derici'ye para yağdı Şarkıcı Sinan Özen'in yenidoğan bebeği 6. kez ameliyat oldu İletişim ödülünde Cemal Can ile konuşan Danla Bilic, kendisine laf atan Yasin'e sert çıktı: Hesabınla vedalaş Oyuncu Saruhan Hünel, Kuruluş Osman dizisinden ayrıldı Oyuncu Bahar Şahin'den gülümseten çocukluk itirafı: Galatasaraylı olduğum için Arda Turan'a aşıktım Caner Erkin'den Şükran Ovalı itirafı: İkna etmek için kapısında yattım Mısırlı sunucu Lobna Asal, canlı yayında dakikalarca sevdiği maymunun saldırısına uğradı Karantina döneminde yeteneğini keşfeden Esra Erol, resim yapmaya başladı Fenomen Jason Derula, matkapla mısır yeme videosu çekerken ön dişlerini kırdı Sıkı spor yapan genç oyuncu, fit halini köpük banyosu pozuyla sergiledi Survivor'un 89. bölüm fragmanı yayınlandı! Cemal Can ile Danla Bilic şifreli olarak konuştu
Macaristan 1. Ligi'nde maçların seyircili oynanmasına karar verildi Macaristan 1. Ligi'nde maçların seyircili oynanmasına karar verildi         
23:18
Afyonkarahisar'ın Kumalar Yaylası'na haziran ayına 3 gün kala kar yağdı Afyonkarahisar'ın Kumalar Yaylası'na haziran ayına 3 gün kala kar yağdı         
22:49
Caner Erkin'den Şükran Ovalı itirafı: İkna etmek için kapısında yattım Caner Erkin'den Şükran Ovalı itirafı: İkna etmek için kapısında yattım         
22:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya mesajı Yunan basınında ses getirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya mesajı Yunan basınında ses getirdi         
22:46
Ordu Valisi Seddar Yavuz: Kente gelenlerin sorumsuz davranışları sebebiyle vakalar arttı Ordu Valisi Seddar Yavuz: Kente gelenlerin sorumsuz davranışları sebebiyle vakalar arttı         
22:27
Brezilyalı yıldız Neymar'ın oğluna yaptığı yumurta şakası büyük ilgi gördü Brezilyalı yıldız Neymar'ın oğluna yaptığı yumurta şakası büyük ilgi gördü         
22:22
Malatya'da göğsüne demir korkuluk saplanan çocuğu itfaiye kurtardı Malatya'da göğsüne demir korkuluk saplanan çocuğu itfaiye kurtardı         
22:07
Son Dakika: Hafta sonu 15 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu Son Dakika: Hafta sonu 15 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu         
21:50
Fenerbahçe, milli yıldız Nuri Şahin ile anlaştı Fenerbahçe, milli yıldız Nuri Şahin ile anlaştı         
21:50
Doğum yapan kadını aracı pislenmesin diye taksisinden indiren şoföre ev hapsi cezası verildi Doğum yapan kadını aracı pislenmesin diye taksisinden indiren şoföre ev hapsi cezası verildi         
21:35
15 gündür haber alınamayan adam kokular gelmesi üzerine evinde ölü bulundu 15 gündür haber alınamayan adam kokular gelmesi üzerine evinde ölü bulundu         
21:14
İtalya Serie A, resmen 20 Haziran'da başlıyor İtalya Serie A, resmen 20 Haziran'da başlıyor         
21:00
Bitlis'te çobanlık yapan 3 çocuk babası, yıldırım çarpması sonucu vefat etti Bitlis'te çobanlık yapan 3 çocuk babası, yıldırım çarpması sonucu vefat etti         
20:56
Acil tıp teknisyenini darp eden zanlı tutuklandı Acil tıp teknisyenini darp eden zanlı tutuklandı         
20:53
15 ilde bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması devam edecek 15 ilde bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması devam edecek         
20:48
Son Dakika: Üniversite sınavına girecek adaylar, sınav merkezlerini değiştirebilecek Son Dakika: Üniversite sınavına girecek adaylar, sınav merkezlerini değiştirebilecek         
20:42
Galatasaray'ın gündemine gelen Balotelli, Brescia'dan ayrılıyor Galatasaray'ın gündemine gelen Balotelli, Brescia'dan ayrılıyor         
20:34
Son Dakika: Türkiye'de 28 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 30 kişi vefat etti, 1182 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 28 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 30 kişi vefat etti, 1182 yeni vaka tespit edildi         
20:24
İngiltere'de normallaşme sürecinde koronaya karşı en fazla 6 kişiye kadar buluşmaya izin verilecek İngiltere'de normallaşme sürecinde koronaya karşı en fazla 6 kişiye kadar buluşmaya izin verilecek         
20:09
Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan restoran ve kafeler 1 Haziran'da açılacak Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan restoran ve kafeler 1 Haziran'da açılacak         
20:06
Son Dakika: 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağı devam edecek Son Dakika: 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağı devam edecek         
19:58
Son Dakika: Şehirler arası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamen kaldırılacak Son Dakika: Şehirler arası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamen kaldırılacak         
19:56
Yeni Malatyaspor'da 5'i futbolcu 6 kişi koronavirüse yakalandı Yeni Malatyaspor'da 5'i futbolcu 6 kişi koronavirüse yakalandı         
19:45
İstanbul'da kilise haçını kıran bir kişi gözaltına alındı İstanbul'da kilise haçını kıran bir kişi gözaltına alındı         
19:43
Yaşadığı dehşeti anlattı! Banka müdürüne sokak ortasında taciz ve yumruklu saldırı Yaşadığı dehşeti anlattı! Banka müdürüne sokak ortasında taciz ve yumruklu saldırı         
19:42
Son Dakika: İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümü nedeniyle yarın Ayasofya'da Fetih Suresi okunacak Son Dakika: İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümü nedeniyle yarın Ayasofya'da Fetih Suresi okunacak         
19:37
Karabük'te 13 gün sonra koronavirüs vakası görüldü Karabük'te 13 gün sonra koronavirüs vakası görüldü         
19:36
Adı Galatasaray'la anılan Hakan Çalhanoğlu: Galatasaray'a gelirsem çok mutlu olurum Adı Galatasaray'la anılan Hakan Çalhanoğlu: Galatasaray'a gelirsem çok mutlu olurum         
19:21
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafında dikkat çeken yeşil içecek dolu bardak detayı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafında dikkat çeken yeşil içecek dolu bardak detayı         
19:13
Hırsızlar, öğle arası şekerleme yapan çiftçinin tüm meyvelerini toplayıp kaçtı Hırsızlar, öğle arası şekerleme yapan çiftçinin tüm meyvelerini toplayıp kaçtı         
19:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2020 23:30:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: BM, ABD'de polis tarafından öldürülen siyahi gencin ölümünü kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]