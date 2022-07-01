Bachelet, somut değişimlere gidilmezse Afganistan'daki kadınları daha karanlık bir geleceğin beklediğini belirterek, Taliban geçici hükümetine, "kadınların çağrılarına kulak vererek yapıcı diyalog ortamı oluşturma" ve "kızların ortaokul öğrenimine devamını sağlama" çağrısını iletti.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › BM: Afganistan'da 1,2 milyon kız, ortaokul öğrenimini sürdüremiyor - Son Dakika

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