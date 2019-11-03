Son Dakika Haberleri: BM Arakanlı mültecilerin yurtlarına dönmesi için Myanmar'ı uyardı
Son Dakika Güncel BM Arakanlı mültecilerin yurtlarına dönmesi için Myanmar'ı uyardı

BM Arakanlı mültecilerin yurtlarına dönmesi için Myanmar'ı uyardı

7 saat önce

KUALA Birleşmiş Milletler (BM), Myanmar'da etnik ayrımcılığa maruz kalarak ülkelerini terk eden Arakanlı Müslüman mültecilerin vatanlarına güvenli şekilde geri dönebilmesi konusunda Myanmar lideri Aung San Suu Çii'ye uyarıda bulundu.

BM Arakanlı mültecilerin yurtlarına dönmesi için Myanmar'ı uyardı, System.String[]

KUALA Birleşmiş Milletler (BM), Myanmar'da etnik ayrımcılığa maruz kalarak ülkelerini terk eden Arakanlı Müslüman mültecilerin vatanlarına güvenli şekilde geri dönebilmesi konusunda Myanmar lideri Aung San Suu Çii'ye uyarıda bulundu.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen 35. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Liderler Zirvesi'nde konuşan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Arakanlı mültecilerin dramından derin endişe duyduğunu belirterek "Myanmar, mültecilerin güvenli, gönüllü, onurlu ve sürdürülebilir bir şekilde yurtlarına geri dönmelerine yardımcı olacak ortamı sağlamakla sorumludur." dedi.

Guterres, insani yardım gönüllülerin de bu konuda rahat hareket edebilmesi gerektiğinin altını çizerek "Myanmar yönetimi, insani yardım unsurlarının mültecilerin geri döneceği bölgelere tam ve özgür ulaşım sağlamasını teminat altına almalıdır." şeklinde konuştu.

Toplantı sırasında Guterres ile aynı odada bulunan Myanmar lideri Çii'nin uyarılar karşısında hiçbir cevap vermediği kaydedildi.

Zirvenin bu yılki gündem maddeleri arasında Arakanlıların sorununun çözümü de yer alıyor.

ASEAN Genel Sekreteri Lim Jock Hoi, Arakanlı mültecilerin ülkelerine geri dönmesi için "tam zamanlı özel ekip" kurulması teklifinde bulunmuştu. Malezya Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah, Genel Sekreter Lim'in teklifine olumlu bakmıştı.

Bugün Guterres ile görüşen Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo da Arakan sorununun çözümü için Guterres'e destek sözü vermişti.

35. ASEAN Zirvesi yarın sona erecek.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 12:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji duyurdu: Hava sıcaklıklıkları 2 ile 4 derece artacak
Elinde Türk bayrağıyla Gündoğdu Marşı'nı söyleyen çocuk sosyal medyada gündem oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan, YPG'li teröristlerin havan topuyla şehit edilen 9 aylık Muhammed bebeğin ailesiyle görüştü HDP'li Sezai Temelli'den skandal sözler: Bebek katili Öcalan'a 'Sayın' dedi!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2019 20:21:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: BM Arakanlı mültecilerin yurtlarına dönmesi için Myanmar'ı uyardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]