BM'den ABD'ye Petrol Tankerleri Uyarısı

07.01.2026 22:16
BM, ABD'nin iki Rus petrol tankerine el koymasıyla ilgili uluslararası hukuka uyulması çağrısında bulundu.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), ABD'nin Atlantik Okyanusu ve Karayipler bölgesinde iki petrol tankerine el koyması hakkında açık denizlerde uluslararası hukuka uygun davranılması çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında soruları cevapladı.

ABD'nin biri Kuzey Atlantik'te, diğeri ise Karayipler'de olmak üzere Rusya tescilli iki petrol tankerine el konulmasına ilişkin soruya Dujarric, gelişmelerin farkında olduklarını ancak şu aşamada bu konuda daha fazla değerlendirme yapabilecek yeterli bilgiye sahip olmadıklarını söyledi.

Dujarric, "Şu anki pozisyonumuz, açık denizlerde deniz güvenliğini sağlamak amacıyla okyanuslarda ve denizlerde tüm kolluk kuvvetlerinin eylemlerinin geçerli uluslararası hukuka uygun olarak gerçekleştirilmesi gerektiğidir." dedi.

Herhangi bir gerginliğin daha da tırmanmasının önlenmesini istediklerini belirten Dujarric, ABD'nin Venezuela'nın petrolünü kontrol edeceği yönündeki açıklamasıyla ilgili de şunları aktardı:

"Venezuela veya başka bir ülke konusunda BM olarak baştan beri savunduğumuz tutum bellidir. Venezuela'daki petrol Venezuela halkına aittir, tıpkı Suriye'deki petrolün Suriye halkına ait olması gibi. Herhangi bir ülkenin doğal kaynakları o ülkenin halkına aittir."

Trump, ABD'ye 30 ila 50 milyon varil petrol teslim edileceğini duyurmuştu

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya yönelik askeri müdahalenin ardından ülkenin petrol endüstrisine ABD'li şirketlerin dahil olacağını açıklamış, Venezuela'daki geçici yönetimin ABD'ye 30 ila 50 milyon varil petrol teslim edeceğini duyurmuştu.

Söz konusu petrolün piyasa fiyatından satılacağını belirten Trump, paranın "ABD Başkanı olarak kendisinin kontrolünde olacağını" kaydetmişti.

ABD Enerji Bakanı Chris Wright da Venezuela'da görmek istedikleri değişiklikleri sağlamak için ülkenin petrol satışlarını kontrol etmeleri gerektiğini vurgulayarak, Venezuela petrolünü "süresiz" şekilde satacaklarını söylemişti.

ABD, biri Kuzey Atlantik Okyanusu'nda Rusya tescilli petrol tankeri Bella 1, diğeri de Karayipler bölgesinde olmak üzere bugün iki petrol tankerini durdurarak, gemilere el koyduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA

