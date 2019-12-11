BM'den Asya-Pasifik'te yetersiz beslenme uyarısı - Son Dakika
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BM'den Asya-Pasifik'te yetersiz beslenme uyarısı

7 saat önce

Birleşmiş Milletler (BM) Asya-Pasifik bölgesinde yaklaşık 500 milyon kişinin açlıkla mücadele ettiğini ya da yetersiz beslendiğini açıkladı.

BM'den Asya-Pasifik'te yetersiz beslenme uyarısı, System.String[]

Birleşmiş Milletler (BM) Asya-Pasifik bölgesinde yaklaşık 500 milyon kişinin açlıkla mücadele ettiğini ya da yetersiz beslendiğini açıkladı.

BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Dünya Gıda Programı tarafından hazırlanan raporda, Asya-Pasifik'te yaşayan yaklaşık yarım milyar kişinin yetersiz beslendiği kaydedildi.

Yetersiz beslenen 479 milyon kişinin yarısından fazlasının Güney Asya'da yaşadığına dikkat çekilen raporda, bu bölgedeki her 3 çocuktan birinin kronik kötü beslenmeden muzdarip olduğu belirtildi.

Raporda, Hindistan'da çocukların yüzde 21'inin kötü ya da yetersiz beslendiğine işaret edildi.

FAO'nun bölge direktörü Kundhavi Kadiresan, rapora ilişkin, son yıllarda yetersiz beslenmeyle mücadele hızının yavaşladığını vurgulayarak, yapılması gereken daha çok şey olduğunu ifade etti.

BM'nin sürdürülebilir kalkınma için 2030 gündeminde yer alan hedefler arasında açlığı bitirmek, gıda güvenliğini sağlamak, beslenme imkanlarını geliştirmek ve sürdürülebilir tarımı desteklemek yer alıyor.

Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler, Asya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 03:06 Kaynak: AA
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