BM'den İsrail'e UNRWA Tepkisi - Son Dakika
BM'den İsrail'e UNRWA Tepkisi

16.01.2026 00:17
BM, İsrail'in Doğu Kudüs'teki UNRWA sağlık merkezine izinsiz girmesini kınadı ve durumu eleştirdi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan sağlık merkezine izinsiz giren ve tesisi geçici süreyle kapatma kararı alan İsrail'e tepki gösterdi.

BM Genel Sekreter Sözcülüğü ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Genel Sekreter (Antonio Guterres), İsrail makamlarının 12 Ocak 2026 tarihinde işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan ve BM mülkü olan UNRWA Kudüs Sağlık Merkezi'ne yasa dışı girişini ve geçici olarak kapatılması emrini şiddetle kınıyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Kudüs Sağlık Merkezi'nin, "her gün yüzlerce Filistinli mülteci hastaya hizmet verdiği", bölge halkının birçoğu için birinci basamak sağlık hizmetlerine erişim için "tek seçenek" olduğu aktarıldı.

Genel Sekreter Guterres'in, 8 Ocak 2026 tarihinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dahil, Tel Aviv yönetiminin yetkililerine karşı "ciddi endişelerini dile getirdiği" anımsatıldı.

Açıklamada, Guterres'in ayrıca, kamu hizmeti sağlayıcılarının işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan birçok UNRWA tesisine yakında elektrik ve su hizmetlerini kesecekleri yönünde UNRWA'ya bilgi verilmesinden derin endişe duyduğu vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Uluslararası Adalet Divanı tarafından yakın zamanda teyit edildiği gibi, BM mülklerine ve varlıklarına karşı herhangi bir yürütme, idari, yargı veya yasama eylemi, BM Ayrıcalıkları ve Dokunulmazlıkları Sözleşmesi uyarınca yasaktır."

Açıklamada, Guterres'in İsrail hükümetine, UNRWA'ya ait Şeyh Cerrah yerleşkesi ile UNRWA Kudüs Sağlık Merkezi'ni derhal iade edip onarmak için adım atması ve UNRWA tesislerine temel kamu hizmetlerinin sağlanmasına izin vermesi çağrısında bulunduğu belirtildi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Doğu Kudüs, Politika, İsrail, Güncel, Son Dakika

