BM\'den İsrail\'in Saldırılarına Kınama

Birleşmiş Milletler (BM), işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinlilere ve gazetecilere yönelik saldırılarını kınadı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Farhan Haq, günlük basın toplantısında soruları cevapladı. İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinlilere ve olayları izleyen gazetecilere yönelik saldırılarını Genel Sekreter'in kınayıp kınamadığı sorusuna Haq, "Evet, yerleşimcilerin saldırılarını kınıyoruz." yanıtını verdi.

BU SÖZLER NETANYAHU'YU ÇOK KIZDIRIR

Haq, dünyanın her yerinde gazetecilere yönelik saldırılara da karşı olduklarını belirterek, Gazze'ye uluslararası gazetecilerin erişiminin İsrail tarafından engellenmesi için de "hiçbir gerekçesi olduğunu" düşünmediklerini aktardı.

İsrail'in Batı Şeria ve Ürdün Vadisi'nde başlattığı askeri tatbikatla ilgili soruya Haq, Batı Şeria'daki faaliyetlerle ilgili endişeleri açıkça belirttiklerini söylemekle yetindi.

Haq, İsrail'in işgal altındaki topraklarda askeri faaliyetlerinin yasal olup olmadığı sorusuna "Biz, bu konudaki bakış açımızı açıkça ortaya koyduk. Sizi bir dizi BM kararına ve Uluslararası Adalet Divanının yakın zamanda verdiği karara yönlendirmek istiyorum." cevabını verdi.