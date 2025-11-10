BM'den İsrail'in Saldırılarına Kınama - Son Dakika
BM'den İsrail'in Saldırılarına Kınama

BM\'den İsrail\'in Saldırılarına Kınama
10.11.2025 21:37
BM, Batı Şeria'daki Filistinlilere yönelen İsrail saldırılarını kınadı ve gazeteci güvenliğine vurgu yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM), işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinlilere ve gazetecilere yönelik saldırılarını kınadı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Farhan Haq, günlük basın toplantısında soruları cevapladı. İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinlilere ve olayları izleyen gazetecilere yönelik saldırılarını Genel Sekreter'in kınayıp kınamadığı sorusuna Haq, "Evet, yerleşimcilerin saldırılarını kınıyoruz." yanıtını verdi.

BU SÖZLER NETANYAHU'YU ÇOK KIZDIRIR

Haq, dünyanın her yerinde gazetecilere yönelik saldırılara da karşı olduklarını belirterek, Gazze'ye uluslararası gazetecilerin erişiminin İsrail tarafından engellenmesi için de "hiçbir gerekçesi olduğunu" düşünmediklerini aktardı.

İsrail'in Batı Şeria ve Ürdün Vadisi'nde başlattığı askeri tatbikatla ilgili soruya Haq, Batı Şeria'daki faaliyetlerle ilgili endişeleri açıkça belirttiklerini söylemekle yetindi.

Haq, İsrail'in işgal altındaki topraklarda askeri faaliyetlerinin yasal olup olmadığı sorusuna "Biz, bu konudaki bakış açımızı açıkça ortaya koyduk. Sizi bir dizi BM kararına ve Uluslararası Adalet Divanının yakın zamanda verdiği karara yönlendirmek istiyorum." cevabını verdi.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria ile Ürdün Vadisi'nde, 7 Ekim 2023'teki saldırıya benzer bir senaryonun canlandırıldığı 3 gün sürecek geniş çaplı askeri tatbikat başlattığını duyurmuştu.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 690 bin Filistin topraklarını gasbeden İsrailli yaşıyor. Uluslararası hukuka göre, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşimleri yasa dışı sayılıyor.

Kaynak: AA

24 saat son dakika haber yayını
