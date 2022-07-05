BM'den Özbekistan'daki protestolarda meydana gelen can kayıplarının soruşturulması talebi - Son Dakika
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BM'den Özbekistan'daki protestolarda meydana gelen can kayıplarının soruşturulması talebi

05.07.2022 14:40
BM'den Özbekistan'daki protestolarda meydana gelen can kayıplarının soruşturulması talebi

Birleşmiş Milletler (BM), Özbekistan'ın Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'nde yaşanan protesto gösterilerine müdahale ederken can kayıplarına yol açan güvenlik güçleri hakkında acil soruşturma talebinde bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM), Özbekistan'ın Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'nde yaşanan protesto gösterilerine müdahale ederken can kayıplarına yol açan güvenlik güçleri hakkında acil soruşturma talebinde bulundu.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, yaptığı yazılı açıklamada, Özbekistan anayasasında Karakalpakistan'ın statüsüyle ilgili maddelerin değiştirilmesinin gündeme gelmesi üzerine özerk bölgenin başkenti Nukus'ta 1 Temmuz'da başlayan protestolara değindi.

Komiserliğin edindiği bilgiye göre, güvenlik güçlerinin protestoculara müdahalesinde şimdiye kadar 18 kişinin hayatını kaybettiği ve 94'ü ağır 243 kişinin yaralandığını aktaran Bachelet, "Gerçek can kaybı sayısının daha yüksek olmasından korkuluyor." ifadesini kullandı.

Bachelet, güvenlik güçlerinin protestoculara yönelik can kayıplarına varan müdahalesinin endişe verici olduğunu belirterek "Yetkililere azami itidal çağrısında bulunuyorum." dedi.

Protestolarda bugüne kadar 500'den fazla kişinin gözaltına alınması ve bir kişinin 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasından da endişe duyduğunun altını çizen Bachelet, "Hiç kimse, barışçıl protesto hakkını kullandığı için suçlu gösterilmemelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Bachelet, şunları kaydetti:

"Kanun karşısında hesap verilebilirliğin sağlanması için yetkilileri, cezai suç işlendiğine dair iddiaların derhal bağımsız ve şeffaf bir şekilde soruşturmaya çağırıyorum."

Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'ndeki protestolar

Özbekistan anayasasında Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'nin statüsüyle ilgili maddelerin değiştirileceğine ilişkin bazı tekliflerin gündeme gelmesi, Karakalpakistan'ın başkenti Nukus şehrinde protestolara neden olmuştu.

Gösteriler, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in Karakalpakistan'ın statüsünün değiştirilmeyeceğini açıklamasına rağmen devam etmişti.

Bunun üzerine Özbekistan yönetimi, 2 Temmuz'da, Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'nde 2 Ağustos'a kadar olağanüstü hal ilan etmişti.

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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Özbekistan, Güncel, Son Dakika

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