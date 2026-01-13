BM'den Rusya'ya Ukrayna Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

BM'den Rusya'ya Ukrayna Uyarısı

13.01.2026 00:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BM, Rusya'nın saldırılarının sivilleri etkilediğini vurgulayarak, derhal durdurulmasını istedi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının kış şartlarında sivillerin hayatta kalma sistemlerini felç ettiği uyarısında bulunarak, bu "kabul edilemez ve haklı gösterilemez" saldırıların derhal durdurulması çağrısında bulundu.

BM Güvenlik Konseyi (BMGK), "Ukrayna'da barış ve güvenliğin korunması" başlığı altında toplandı.

BM Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Rusya'nın ülke genelindeki büyük ölçekli hava saldırılarının, korkunç düzeyde yıkım ve acıya yol açtığını belirterek, "Yeni yılın başlangıcı, Ukrayna'ya barış veya rahatlama getirmedi aksine yeni çatışmalar ve yıkım getirdi." dedi.

DiCarlo, Rusya'nın özellikle enerji altyapısına yönelik saldırılarının çok sayıda sivilin ölümüne ve yaralanmasına neden olduğuna, milyonlarca Ukraynalıyı uzun süre elektriksiz, ısıtmasız ve susuz bıraktığına dikkati çekti.

Bu tür saldırıların uluslararası insancıl hukuku ihlal ettiğini vurgulayan DiCarlo, "Nerede gerçekleşirlerse gerçekleşsinler, kabul edilemez, haklı gösterilemez ve derhal durdurulmalıdırlar." ifadesini kullandı.

DiCarlo, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi (OHCHR) kayıtlarına göre Şubat 2022'den bu yana Ukrayna'da yaklaşık 15 bin sivilin öldürüldüğü ve 40 binden fazla kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.

Gerçek rakamların daha yüksek olduğunun tahmin edildiğini kaydeden DiCarlo, "Uluslararası sisteme verdiği zarar hala ölçülüyor. Savaş asla başlamamalıydı. Durdurulmalı." dedi.

"Aileler yıkama ve yemek pişirmek için kar eritiyor"

BM Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher adına konuşan BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Cenevre Temsilcisi ve Koordinasyon Birimi Direktörü Ramesh Rajasingham da Ukrayna'daki insani duruma işaret etti.

Rajasingham, "9 Aralık 2025'teki son BMGK toplantısından bu yana sivillerin durumu daha da umutsuz bir hal aldı, zira büyük ölçekli saldırılar enerji sistemlerini, acil servisleri ve kış aylarında hayatta kalmanın temel araçlarını uçurumun eşiğine getiriyor." dedi.

Rusya'nın saldırılarının, sivillerin kış aylarında ihtiyaç duyduğu sistemleri felç ettiğini belirten Rajasingham, "Aileler yıkama ve yemek pişirmek için kar eritiyor, bir günden fazla süren elektrik kesintilerinden sonra mumlarla su ısıtıyorlar." ifadelerini kullandı.

Rajasingham, Ukrayna'da 10,8 milyon insanın acil insani yardıma ihtiyaç duyduğunun altını çizerek, BM ve insani yardım ortaklarının, en acil ihtiyaçlarla karşı karşıya olan 4,12 milyon insana yardım sağlamak için 2,31 milyar ABD doları talep eden 2026 İnsani İhtiyaçlar ve Müdahale Planı'nı başlatacakları bilgisini paylaştı.

BMGK üyelerine Ukrayna konusunda kararlı şekilde hareket etme çağrısında bulunan Rajasingham, sivillerin korunması, insani yardımların erişimi ve sürekliliğinin finanse edilmesi için destek verilmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Ukrayna, Enerji, Güncel, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM'den Rusya'ya Ukrayna Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump: İran nükleer konusunda müzakere için aradı, onlarla görüşebiliriz Trump: İran nükleer konusunda müzakere için aradı, onlarla görüşebiliriz
İran’daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 538’e yükseldi İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 538'e yükseldi
Rıza Pehlevi’den cesetlerin sokaklara dizildiği İran’ı daha da karıştıracak sözler Rıza Pehlevi'den cesetlerin sokaklara dizildiği İran'ı daha da karıştıracak sözler
Piyasalar alev alev Tarihi rekorlar art arda geldi Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi
BBP Genel Başkanı Destici’den çok konuşulan öneri BBP Genel Başkanı Destici'den çok konuşulan öneri
Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi

23:20
Emre Belözoğlu telefonla aradı Fenerbahçe’den ikinci transferi istiyor
Emre Belözoğlu telefonla aradı! Fenerbahçe'den ikinci transferi istiyor
23:11
Emre Mor, Kayserispor’a önerildi Transfer gerçekleşirse bir ilki yaşayacak
Emre Mor, Kayserispor'a önerildi! Transfer gerçekleşirse bir ilki yaşayacak
22:37
İran parasızlıktan sokaktayken, Hamaney’in mal varlığı dudak uçuklatıyor
İran parasızlıktan sokaktayken, Hamaney'in mal varlığı dudak uçuklatıyor
20:59
İstanbul’da uyuşturucu operasyonunda avukat ’kurye’ çıktı
İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda avukat 'kurye' çıktı
20:47
Fenerbahçe’den N’Golo Kante bombası İlk görüşme gerçekleştiriliyor
Fenerbahçe'den N'Golo Kante bombası! İlk görüşme gerçekleştiriliyor
20:36
İran devlet televizyonu: Reşt kentindeki gösterilerde 300’den fazla dükkan yandı
İran devlet televizyonu: Reşt kentindeki gösterilerde 300'den fazla dükkan yandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 00:53:37. #7.11#
SON DAKİKA: BM'den Rusya'ya Ukrayna Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.