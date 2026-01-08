BM'den Türkiye'ye Övgü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

BM'den Türkiye'ye Övgü

08.01.2026 17:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lazzarini, Türkiye'nin ateşkes sürecinde üstlendiği önemli rolü vurguladı ve Gazze'deki durumu değerlendirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNWRA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, "Ateşkesin elde edilmesi ile ilgili olarak Türkiye diğer ülkelerle birlikte çok önemli rol oynadı. Sesini çıkardı ve yardım etti" dedi.

Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştiren Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı Genel Komiseri Lazzarini, İletişim Başkanlığı Merkez Teşkilat Binasında açıklamalarda bulundu.

" Gazze'deki halkın durumu son derece vahim olmayı sürdürmektedir"

İsrail ile Gazze arasında son derece kırılgan bir ateşkesin üçüncü ayında olduğunu ifade ederek, "Bu ateşkesin nasıl kalıcı hale getirilebileceği ve ikinci aşamaya nasıl geçilebileceği konusunda birçok görüşme yürütülmektedir. Ancak bu süreç devam ederken Gazze'deki halkın durumu son derece vahim olmayı sürdürmektedir. Üstelik, neredeyse her şeyini kaybetmiş olan insanların yaşadığı acılar ve yoksunluklar, sert kış koşulları nedeniyle daha da ağırlaşmıştır. Bu bağlamda yardım kuruluşları tüm kısıtlamalara rağmen yalnızca Gazze'de değil, Batı Şeria'da ve ayrıca Lübnan, Ürdün ve Suriye'de faaliyetlerini sürdürmektedir" dedi.

UNWRA'nın BM bünyesinde oldukça özgün ve iki yönlü bir kuruluş olduğunu ifade eden Lazzarini, bu özgünlüğün bölgede yaşayan en yoksun topluluklardan biri olan Filistinli mültecilere kamusal nitelikte hizmet sunmaktan kaynaklandığını belirtti.

"Gazze'de 12 bin UNWRA personeli halen çalışıyor"

Gazze'de halen 12 bin UNWRA personelinin aktif bir şekilde görev yaptığını söyleyen Lazzarini, "Bu personel her gün 10 ila 13 bin arasında birinci basamak sağlık hizmeti sunmaktadır. Ayrıca, 1 milyondan fazla insanın temiz suya erişimini sağlamaya devam ediyoruz. Covid-19 ve diğer hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla her gün atık yönetimi faaliyetleri yürütüyoruz ve ortaklarımızla birlikte aşılama kampanyalarına destek veriyoruz" şeklinde konuştu.

Lazzarini, 1 Ocak'tan bu yana 37 uluslararası sivil toplum kuruluşunun işgal altındaki Filistin topraklarında faaliyet gösterilmesinin engellendiğine dikkat çekerek, UNWRA'nın bölgede yardım faaliyetlerinin durdurulduğu takdirde Gazze ve Batı Şeria'da büyük bir boşluk olacağını dile getirdi.

UNWRA Genel Komiseri Lazzarini, konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.

"Ateşkesin elde edilmesi ile ilgili olarak Türkiye diğer ülkelerle birlikte çok önemli rol oynadı"

Bir gazetecinin sorusu üzerine Lazzarini, "Ateşkesin elde edilmesi ile ilgili olarak Türkiye diğer ülkelerle birlikte çok önemli rol oynadı. Sesini çıkardı ve yardım etti. Burada verilen hizmetlerin öneminin altını çizerek katkıda bulundu. Şüphesiz bir şekilde Türkiye bu sürece müdahil oldu. Siyasi olarak da müdahil oldu. Türkiye zaten çok güçlü destekçi rolünü üstlendi. Umarım diğer ülkeler de aynısını yapar" cevabını verdi.

"Son yıllarda, neredeyse canlı yayınlanır gibi, kitlesel katliamların yaşandığı bir savaşa tanıklık ettik"

İsrail hükümetinin Filistinlilere yönelik uyguladığı şiddetin sorulması üzerine Lazzarini, "Bu savaşın son derece acımasız olduğu tartışmasızdır. Son yıllarda, neredeyse canlı yayınlanır gibi, kitlesel katliamların, yıkımın ve zorla yerinden etmenin yaşandığı bir savaşa tanıklık ettik. En ağır bedeli ise kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere siviller ödedi. UNRWA da doğrudan hedef alınmıştır. 380'den fazla çalışma arkadaşımız hayatını kaybetmiştir; bu Birleşmiş Milletler tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir durumdur. Tesislerimizin yüzde 80'inden fazlası zarar görmüş ya da tamamen yıkılmıştır. Birleşmiş Milletler sığınaklarında korunmaya çalışan yüzlerce insan öldürülmüştür. Personelimiz gözaltına alınmış, kötü muameleye ve işkenceye maruz kalmış, ardından serbest bırakılmıştır. Ayrıca ajansımıza yönelik bir dezenformasyon kampanyası, siyasi yasaklama girişimleri ve çeşitli ülkelerde açılan hukuki davalarla karşı karşıyayız. Uluslararası hukuk bu denli cezasız biçimde ihlal edilirse, bu durum uluslararası insancıl hukuku işlevsiz hale getirir. Gazze için bir "istisna" kabul edilemez; aksi halde bu yeni bir norm haline gelir. Bu nedenle güçlü bir duruş sergilenmelidir. Bunun gerçekleşmesi ise esasen Amerika Birleşik Devletleri'nin siyasi iradesine bağlıdır "değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'de 1 Ocak'tan itibaren 30'dan fazla yardım kuruluşunun faaliyetlerin engellenmesinin ardından bu durumun oluşturacağı tablonun sorulması üzerine Lazzarini, şu cevabı verdi:

"Bu durumun etkileri zamanla daha net görülecektir; ancak sağlık, temiz su, barınma ve eğitim alanlarında ciddi sonuçlar doğuracağı açıktır. İnsani yardım yalnızca gıda dağıtımından ibaret değildir. Gazze'de bugün insani müdahale gerekli ölçekte gerçekleştirilememektedir. UNRWA'ya yönelik kısıtlamalara ek olarak 37 uluslararası STK'nın daha engellenmesi, insani müdahaleye ağır bir darbe vurmuştur." - ANKARA

Kaynak: İHA

Birleşmiş Milletler, Orta Doğu, Politika, Türkiye, Gazze, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel BM'den Türkiye'ye Övgü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mamdani’nin yeminindeki Osmanlı imzası: O Kur’an halkın ziyaretine açıldı Mamdani'nin yeminindeki Osmanlı imzası: O Kur'an halkın ziyaretine açıldı
Okul bahçesi kan gölüne döndü Babayı dövdüler, oğlunu bıçakladılar Okul bahçesi kan gölüne döndü! Babayı dövdüler, oğlunu bıçakladılar
Karşıyaka, Fenerbahçe ile Anlaşamadı: Adem Yeşilyurt Kulübünde Kaldı Karşıyaka, Fenerbahçe ile Anlaşamadı: Adem Yeşilyurt Kulübünde Kaldı
İki belediye ekipleri arasında tansiyon yükseldi, polis müdahale etti İki belediye ekipleri arasında tansiyon yükseldi, polis müdahale etti
Mert Günok’tan duygusal veda Mert Günok'tan duygusal veda
Ders saatinde öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma Ders saatinde öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma

20:01
Beşiktaş’ın 2024 yılında yaptığı paylaşım yeniden gündem oldu
Beşiktaş'ın 2024 yılında yaptığı paylaşım yeniden gündem oldu
19:28
Fenerbahçe’ye Szymanski’den talih kuşu
Fenerbahçe'ye Szymanski'den talih kuşu
18:57
Bilanço belli oldu İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat
Bilanço belli oldu! İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat
18:36
Kasım Garipoğlu’nun verdiği partinin görüntüleri ortaya çıktı
Kasım Garipoğlu'nun verdiği partinin görüntüleri ortaya çıktı
16:31
Suriye ordusu, YPG’ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor 142 bin kişi tahliye edildi
Suriye ordusu, YPG'ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor! 142 bin kişi tahliye edildi
15:49
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 20:37:58. #7.11#
SON DAKİKA: BM'den Türkiye'ye Övgü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.