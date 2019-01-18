Son Dakika Haberleri: BM Genel Sekreteri Antonio Guterres - New

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres - New

22 dakika önce

- BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in konuşması BM Genel Sekreteri Antonio Guterres: "(Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge kurulması önerisi) Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları dikkate alınmalı.

- BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in konuşması BM Genel Sekreteri Antonio Guterres: "( Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge kurulması önerisi) Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları dikkate alınmalı."

BM Genel Sekreteri, Kaşıkçı cinayeti soruşturmasında talep gelmesi halinde BM İnsan Hakları Konseyinin kullanabileceği birçok yöntem olduğunu söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:03 Kaynak: AA

Türkiye, Suriye, Antonio Guterres, Birleşmiş Milletler, Güncel
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