BM Genel Sekreteri Antonio Guterres - New
22 dakika önce
- BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in konuşması BM Genel Sekreteri Antonio Guterres: "(Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge kurulması önerisi) Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları dikkate alınmalı.
- BM
Genel Sekreteri Antonio Guterres
'in konuşması BM Genel Sekreteri Antonio Guterres: "( Suriye
'nin kuzeyinde güvenli bölge kurulması önerisi) Türkiye
'nin meşru güvenlik kaygıları dikkate alınmalı."
BM Genel Sekreteri, Kaşıkçı cinayeti soruşturmasında talep gelmesi halinde BM İnsan Hakları Konseyinin kullanabileceği birçok yöntem olduğunu söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:03 Kaynak: AA
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