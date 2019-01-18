Son Dakika Haberleri: BM Genel Sekreteri Antonio Guterres: "(Suriye'nin Kuzeyinde Güvenli Bölge Kurulması Önerisi)...

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres: "(Suriye'nin Kuzeyinde Güvenli Bölge Kurulması Önerisi)...

14 dakika önce

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres: "(Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge kurulması önerisi) Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları dikkate alınmalı."

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres:
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres: "(Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge kurulması önerisi) Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları dikkate alınmalı."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 09:34 Kaynak: AA

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