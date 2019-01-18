BM Genel Sekreteri Antonio Guterres: "(Suriye'nin Kuzeyinde Güvenli Bölge Kurulması Önerisi)...
14 dakika önce
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres: "(Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge kurulması önerisi) Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları dikkate alınmalı."
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres: "(Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge kurulması önerisi) Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları dikkate alınmalı."
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 09:34 Kaynak: AA
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