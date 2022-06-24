BM Genel Sekreteri Guterres: "Dünyamız ülke içi yerinden edilme kriziyle karşı karşıya" - Son Dakika
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BM Genel Sekreteri Guterres: "Dünyamız ülke içi yerinden edilme kriziyle karşı karşıya"

24.06.2022 19:29
BM Genel Sekreteri Guterres: "Dünyamız ülke içi yerinden edilme kriziyle karşı karşıya"

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, dünyanın "ülke içi yerinden edilme kriziyle karşı karşıya" olduğu uyarısında bulundu.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, dünyanın "ülke içi yerinden edilme kriziyle karşı karşıya" olduğu uyarısında bulundu.

Ülke İçinde Yerinden Edilmeye ilişkin Eylem Gündemi'nin tanıtım etkinliği bağlamında bir görüntülü mesaj yayımlayan Guterres, "Dünyamız ülke içi yerinden edilme kriziyle karşı karşıya. Dünya çapında rekor sayıda insan, çatışmalar, afetler ve iklim krizi gibi trajediler nedeniyle ülkelerinde yerinden edildi." dedi.

Birçok insanın on yıllar boyunca birden çok kez yaşadığı yerle bağlarının koparıldığına değinen Guterres, Ukrayna'daki savaş nedeniyle sadece üç ayda 13 milyon insanın evlerinden ve yaşadığı toplumdan uzaklaştırıldığına değindi.

"Hepimizin, ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin içinde bulunduğu kötü duruma kalıcı çözümler bulmaya yardımcı olmak gibi bir görevimiz var." diyen Genel Sekreter, bugünden itibaren ülke içinde yerinden olmayla ilgili bir eylem başlattığını duyurdu.

Guterres, söz konusu eylemin 3 temel amacını, "Birincisi, ülke içinde yerinden olmuş kişilerin kalıcı çözümler bulmasına yardımcı olmak. İkincisi, gelecekteki yerinden edilme krizlerini daha iyi önlemek ve üçüncüsü, şu anda yerinden edilmeyle karşı karşıya kalanlar için daha güçlü koruma ve yardım sağlamaktır." sözleriyle açıkladı.

Yerinden edilmeleri önleme görevinin her şeyden önce hükümetlere ait olduğunun altını çizen Guterres, bununla birlikte herkesin bu konuda üzerine düşeni yapma sorumluluğu olduğunu belirtti.

Guterres, BM üyesi devletleri, sivil toplumu ve uluslararası finans kuruluşlarını yerinden edilmelerin engellenmesi konusunda yardıma çağırdı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BM Genel Sekreteri Guterres: 'Dünyamız ülke içi yerinden edilme kriziyle karşı karşıya' - Son Dakika

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