BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği: "Şirin Ebu Akile'yi Öldüren, Ali Sammoudi'yi Yaralayan Kurşun İsrail Güvenlik Güçlerinden Geldi"

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Sözcüsü Ravina Shamdasani, Batı Şeria'da 11 Mayıs'ta Filistinli gazeteci Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesine ilişkin "Topladığımız tüm bilgiler, Ebu Akile'yi öldüren ve meslektaşı Ali Sammoudi'yi yaralayan kurşunların, İsrailli yetkililer tarafından ilk başta iddia edildiği üzere Filistinlilerin gelişigüzel ateş açması sonucu değil, İsrail Güvenlik Güçleri'nden geldiği bulgusuyla tutarlıdır. Filistinlilerin, gazetecilerin bulunduğu yakın çevrede faaliyet gösterdiğine ilişkin bir bilgiye rastlamadık" dedi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Sözcüsü Shamdasani, Filistinli muhabir Ebu Akile'nin Batı Şeria'da öldürülmesi hakkında BM'nin yaptığı incelemenin bulgularını açıkladı. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Sözcüsü Shamdasani, yaptığı yazılı açıklamada şöyle dedi:

"EBU AKİLE'Yİ ÖLDÜREN VE ALİ SAMMOUDİ'Yİ YARALAYAN KURŞUNLAR İDDİA EDİLDİĞİ ÜZERE FİLİSTİNLİLERİN GELİŞİGÜZEL ATEŞ AÇMASI SONUCU ÇIKMADI"

"İsrail ordusundan ve Filistin Başsavcısı'ndan alınan resmi bilgiler de dahil olmak üzere topladığımız tüm bilgiler, Ebu Akile'yi öldüren ve meslektaşı Ali Sammoudi'yi yaralayan kurşunların, İsrailli yetkililer tarafından ilk başta iddia edildiği üzere Filistinlilerin gelişigüzel ateş açması sonucu değil, İsrail Güvenlik Güçleri'nden geldiği bulgusuyla tutarlıdır. Filistinlilerin, gazetecilerin bulunduğu yakın çevrede faaliyet gösterdiğine ilişkin bir bilgiye rastlamadık.

Küresel insan hakları izleme metodolojimize uygun olarak, ofisimiz fotoğraf, video ve sesli materyalleri teftiş etti, olay yerini ziyaret etti. Ofisimiz uzmanlara danıştı, resmi yazışmaları gözden geçirdi ve tanıklarla görüştü.

"İSRAİL GÜVENLİK GÜÇLERİ SAAT 06: 30 CİVARINDA 'PRESS' YAZILI YELEĞİ OLAN DÖRT GAZETECİYE BİRKAÇ TEK KURŞUN SIKTI"

Bulgularımıza göre 11 Mayıs 2022'de sabah saat 6'dan hemen sonra Şirin Ebu Akile'nin de dahil olduğu yedi gazeteci Batı Şeria'da bulunan Cenin mülteci kampının batı kapısına İsrail Güvenlik Güçleri tarafından yapılan tutuklama operasyonlarını ve çatışmayı takip etmek üzere ulaştı. Gazeteciler, kamp içinde silahı olan Filistinlilerin bulundukları yerlerden kaçmak için bir ara sokak seçtiklerini ve orada bulunduklarını İsrail güçlerine göstermek için yavaşça ilerlediklerini belirttiler. Bulgularımız, o esnada ve o yerde hiçbir uyarı yapılmadığını ve bir atış yapılmadığını gösteriyor.

Saat 06.30 civarında gazetecilerden dördü, "PRESS" yazılı kurşun geçirmez yelek ve kasklarıyla kampa giden yola döndüklerinde, İsrail Güvenlik Güçleri kendilerine yönelik gibi görünen birkaç tek kurşun sıktı. Tek bir kurşun gazeteci Ali Sammoudi'yi omuzundan yaraladı, diğer tek kurşun ise Ebu Akile'nin başına isabet etti ve Ebu Akile hemen öldü. Ebu Akile'nin cesedine ve ağacın arkasında duran yaralanmamış bir gazeteciye yaklaşmaya çalışan silahsız bir adama tek kurşun sıkıldı. Bu kişi sonunda Ebu Akile'nin cesedini alıp götürebildiğinde de ateş edilmeye devam edildi.

"İSRAİL GÜVENLİK GÜÇLERİ, 2022'DEN BU YANA 13'Ü ÇOCUK, 58 FİLİSTİNLİ'Yİ ÖLDÜRDÜ"

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bahcelet, İsrailli yetkilileri Batı Şeria'da ve Gazze'de İsrail güçleri tarafından Ebu Akile'nin öldürülmesi ve diğer cinayetler ve ciddi yaralanmalara ilişkin cezai soruşturma açmaya çağırmaya devam ediyor. Bu yılın başından bu yana, İsrail Güvenlik Güçleri'nin Batı Şeria'da 13'ü çocuk, 58 Filistinli'yi öldürdüğü Ofisimiz tarafından doğrulandı."