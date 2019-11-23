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BM İnsani İşler Genel Sekreter Yardımcısı Mueller: "Husiler'in kontrol ettiği bölgelerde şiddet...

6 saat önce

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Genel Sekreter Yardımcısı Ursula Mueller, Husiler'in kontrol ettiği bölgelerde şiddet oranında büyük artışın yaşandığını açıkladı.

BM İnsani İşler Genel Sekreter Yardımcısı Mueller:

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Genel Sekreter Yardımcısı Ursula Mueller, Husiler'in kontrol ettiği bölgelerde şiddet oranında büyük artışın yaşandığını açıkladı.


Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Cuma günü toplandı. Toplantıda, Yemen'deki krize çözüm bulma tartışmaları sürerken Birleşmiş Milletler İnsani İşler Genel Sekreter Yardımcısı Ursula Mueller, Husiler'in kontrolünde olan bölgelerde şiddet oranının arttığını, insani örgütlerin baskı altında olduğunu açıkladı. Konsey yetkilileri, her ay toplanarak Yemen'de yaşanan insani ve siyasi krizi ele alıyor. Mueller, özellikle Husiler'in kontrol ettiği bölgelerde büyük şiddet oranı yaşandığını ifade ederken "Oradaki insani örgütler büyük bir baskı yaşıyor, onların tesislerinden bazıları imha ediliyor" dedi.


"Yemen hükumetinin kontrol altında olan bölgelere hala yardımlar göndermeye çalıştıklarını vurgulan Mueller, "Şu anda Yemen'deki Birleşmiş Milletlerle birlikte çalışan 260 insani örgüt sürekli olarak kötü koşullar altında dünyanın en büyük insani yardım operasyonunu sürdürüyor" dedi.


Mueller insanların haklarına saygı duyulması gerektiğini, sivillerin korunmasına engel olmadan Birleşmiş Milletlerin Yemen'e ekonomik destek planları uygulamasını talep etti. - SANA

Birleşmiş Milletler, Sekreter, Ursula, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 01:09 Kaynak: İHA
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