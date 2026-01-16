BM, İran'daki Protestolar İçin Acil Toplantı Düzenledi - Son Dakika
BM, İran'daki Protestolar İçin Acil Toplantı Düzenledi

16.01.2026 10:28
BM Güvenlik Konseyi, İran'daki şiddetli protestolar üzerine ABD'nin talebiyle toplandı.

(ANKARA) - Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, İran'daki şiddetli protestolar ve kanlı çatışmalar üzerine ABD'nin talebiyle acil toplantı düzenledi. İran'daki durumun "değişken ve endişe verici" olduğunu söyleyen Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı Martha Pobee, "Protestolar sürüyor, ancak geçen haftaya kıyasla daha sınırlı ölçekte olduğu bildiriliyor" dedi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı Pobee ABD'nin talebiyle New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin acil toplantısında üyelere brifing verdi. İran'daki durumu "değişken ve derin biçimde endişe verici" olarak nitelendiren Pobee, "Protestolar sürüyor, ancak geçen haftaya kıyasla daha sınırlı ölçekte olduğu bildiriliyor" ifadelerini kullandı.

Askeri saldırı endişesi

Pobee, ülkeye yönelik olası askeri saldırılara işaret eden kamuya açık açıklamalardan duyduğu endişeyi de dile getirdi. Pobee "Bu dış boyut, zaten son derece kırılgan olan bir duruma daha fazla belirsizlik katıyor. Daha fazla kötüleşmeyi önlemek için tüm çabalar gösterilmelidir" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki protestocuların idam edilmeye başlanması halinde İran'a müdahale tehdidinde bulunmuştu.

BM Üst Düzey Temsilcisi Pobee ayrıca BM Genel Sekreteri António Guterres'in ise İran'a ilişkin tüm sorunların, nükleer mesele ve devam eden protestolar dahil, diplomasi ve diyalog yoluyla ele alınabileceğine inandığını aktardı. Pobee, Guterres'in, "bu hassas dönemde azami itidal" çağrısında bulunduğunu ve tüm taraflardan daha fazla can kaybına yol açabilecek ya da daha geniş bir bölgesel gerilimi tetikleyebilecek her türlü eylemden kaçınmalarını istediğini vurguladı.

Sivil toplumdan sesler

İranlı gazeteci ve muhalif aktivist Masih Alinejad, Konsey'de konuşma yapan iki sivil toplum temsilcisinden biri oldu. "İran'da katliam emri verenleri adalet önüne çıkarmak için gereken şey gerçek ve somut eylemdir" dedi.

İran asıllı Amerikalı insan hakları savunucusu ve gazeteci Ahmad Batebi de öğrenciyken katıldığı protestolar nedeniyle tutuklandığını ve idam cezasına çarptırıldığını anlattı. Batebi, iki yıl boyunca hücrede tutulduğunu, işkence gördüğünü ve ücretli Amerikan ajanı olduğunu itiraf etmeye zorlandığını söyledi.

Yetkililer son protesto dalgasında da, halen büyük ölçüde devam eden bir iletişim kesintisi uyguladı. Binlerce protestocu ve sivilin hayatını kaybettiği, 18 binden fazla kişinin gözaltına alındığı tahmin ediliyor. Ancak bu rakamlar BM tarafından  doğrulanabilmiş değil.

ABD: Daha geniş sonuçları olur

ABD'nin BM Büyükelçisi Mike Waltz, "İran rejiminin kendi vatandaşlarına karşı uyguladığı şiddetin ve baskının seviyesi, uluslararası barış ve güvenlik açısından sonuçlar doğurmaktadır" dedi.

İran halkının, "İslam Cumhuriyeti'nin acımasız tarihinde en güçlü şekilde özgürlük talep ettiğini" kaydeden Waltz, Trump ve ABD'nin "İran'ın cesur halkının yanında olduğunu" söyledi. Waltz, İran halkının yaşadığı ekonomik yıkımın ve özgürlüklerin bastırılmasının tek sorumlusunun İran yönetimi olduğunu ve bunun hesabının sorulacağını belirtti.

İran: ABD huzursuzluğu yönlendiriyor

İran'ın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Gholamhossein Darzi, konuşmasına iki sivil toplum temsilcisini hedef alarak başladı ve bu kişilerin "ABD ve İsrail rejimlerinin siyasi gündemini temsil ettiğini" savundu.

Ardından İran'daki duruma değinen Darzi, "yas tutan bir ulus adına" konuştuğunu söyledi. Darzi "Bu toplantıyı talep eden ABD rejiminin temsilcisinin, bugün ülkesinin İran'daki huzursuzluğu şiddete yönlendirmedeki doğrudan rolünü gizlemek için yalanlara, gerçeklerin çarpıtılmasına ve bilinçli dezenformasyona başvurması son derece üzücüdür" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

