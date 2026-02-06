BM, İslamabad'daki Cami Saldırısını Kınadı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da 31 kişinin hayatını kaybettiği cami saldırısını kınadı.

BM Genel Sekreterliği Sözcülüğü, Pakistan'daki saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Genel Sekreter, bugün Pakistan'ın İslamabad kentindeki bir camide ibadet edenlere yönelik saldırıyı en güçlü şekilde kınamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Guterres'in sivillere ve ibadet yerlerine yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu yinelediği belirtilen açıklamada, sorumluların tespit edilerek adalete teslim edilmesi gerektiğinin altı çizildi.

Açıklamada, kurbanların ailelerine başsağlığı dilenerek, "BM, terörizm ve şiddet içeren aşırıcılıkla mücadele çabalarında Pakistan hükümeti ve halkıyla dayanışmasını yeniden teyit etmektedir." denildi.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da cuma namazı sırasında camide meydana gelen patlamada en az 31 kişi hayatını kaybetmiş, 169'dan fazla kişi yaralanmıştı.

Dawn gazetesinin haberine göre, başkentin Shehzad Town bölgesinde Şiilere ait olduğu belirtilen İmam Bargah Camisi'nde cuma namazı sırasında patlama meydana gelmişti.