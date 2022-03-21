BM: Myanmar'da 14,4 milyonu aşkın kişi insani yardıma muhtaç durumda - Son Dakika

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Myanmar'da askeri darbenin ardından insani yardıma muhtaç olarak tanımlanan kişi sayısının 14,4 milyonu aştığını duyurdu.

BM İnsan Hakları Konseyi'nin 49. Oturumu'nda Bachelet, ülkedeki son duruma dair bilgilendirmede bulundu.

Bachelet, Myanmar'da 1 Şubat 2021'deki askeri darbenin ardından 13 ay geçtiğini hatırlatarak, "ülkede insan haklarının ciddi bir kriz altında olduğunu" ifade etti.

Darbenin ardından ekonomi, eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik sisteminin darmadağın olduğunun altını çizen Bachelet, "Myanmar'da devlet yönetimi çöküşe doğru ilerliyor." açıklamasında bulundu.

Michelle Bachelet, sağlık sistemindeki aksamaların "ülkede Kovid-19 ile mücadelede yıkıcı sonuçlara yol açtığı" vurgusunu yaptı.

Rohingyaların sorunu daha çözümsüz hale geldi

Askeri darbeden bu yana Myanmar'da yardıma muhtaç kişi sayısının arttığına dikkati çeken Bachelet, "14,4 milyonun üzerinde kişi, insani yardıma muhtaç olarak tanımlanmaktadır." bilgisini paylaştı.

Bachelet, Şubat 2021'den bu yana Myanmar ordusu ve darbe karşıtları arasında yaşanan çatışmalardan ötürü 500 binin üzerinde kişinin yerinden edildiğini belirtti.

Darbeyle birlikte Arakan eyaletindeki Müslüman Rohingyaların sorunlarının daha çözümsüz hale geldiğini kaydeden Bachelet, "Myanmar'daki Rohingyalar kamu hizmeti ve hareket özgürlüğünden hala daha mahrum bırakılmaktadır. Ülke içindeki Rohingyalar için kalıcı bir çözüm, ülkeden göç edenler için ise Arakan eyaletine güvenli dönüş garantisi hala verilmemiştir." açıklamalarında bulundu.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Cii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestoculara müdahalesi sonucu bugüne dek 1600'ün üzerinde kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Ülkede ordu ile silahlı gruplar arası çatışmalar sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.