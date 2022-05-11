BM Raporları Güney Sudan'da Çatışma Kaynaklı Cinsel Şiddetin Arttığını Gösterdi - Son Dakika
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BM Raporları Güney Sudan'da Çatışma Kaynaklı Cinsel Şiddetin Arttığını Gösterdi

11.05.2022 15:28
BM Raporları Güney Sudan'da Çatışma Kaynaklı Cinsel Şiddetin Arttığını Gösterdi

JUBA, 11 Mayıs (Xinhua) -- BM Güney Sudan Misyonu (UNMISS) tarafından Salı günü yayınlanan bir raporda Güney Sudan'da sivillere yönelik şiddet genel olarak düşse de, çatışmalardan kaynaklanan cinsel şiddet vakalarının 2021'in aynı dönemine göre iki katından fazla arttığı belirtildi.

JUBA, 11 Mayıs (Xinhua) -- BM Güney Sudan Misyonu (UNMISS) tarafından Salı günü yayınlanan bir raporda Güney Sudan'da sivillere yönelik şiddet genel olarak düşse de, çatışmalardan kaynaklanan cinsel şiddet vakalarının 2021'in aynı dönemine göre iki katından fazla arttığı belirtildi. UNMISS'in Ocak-Mart ayları arasındaki sivil kayıplarla ilgili hazırladığı son raporuna göre, geçen yılın aynı dönemindeki çatışmalarla bağlantılı cinsel şiddet vaka sayısı 28 iken bu yıl BM misyonu tarafından 63 vaka belgelendi.

BM misyonu, şiddetin özellikle Jonglei, Doğu Ekvator ve Warrap eyaletlerinde, çoğunlukla toplumlar arası veya topluluklar arası çatışma biçimleriyle ilişkili olduğunu ifade etti ve sivillere yönelik şiddetin de çoğunlukla sivil savunma grupları ve milisler tarafından gerçekleştirildiğini belirtti. Raporda "UNMISS, Güney Sudan Hükümetini insan hakları ihlallerini ve suistimallerini soruşturmaya ve tüm faillerden hesap sormaya çağırıyor" denildi.

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Birleşmiş Milletler, Güney Sudan, Çatışma, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel BM Raporları Güney Sudan'da Çatışma Kaynaklı Cinsel Şiddetin Arttığını Gösterdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: BM Raporları Güney Sudan'da Çatışma Kaynaklı Cinsel Şiddetin Arttığını Gösterdi - Son Dakika
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