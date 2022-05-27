BM: Rus Wagner paralı askerleri uluslararası hukuku ihlal etti - Son Dakika
Üye Girişi

BM: Rus Wagner paralı askerleri uluslararası hukuku ihlal etti

27.05.2022 18:06
BM: Rus Wagner paralı askerleri uluslararası hukuku ihlal etti

Birleşmiş Milletler (BM) raportörlerinin hazırladığı ve gelecek hafta yayınlanacak rapora göre Libya'da faaliyet gösteren Rus Wagner paralı askerleri, uluslararası hukuku ihlal ederek sivil yerleşim bölgelerine mayın ve bubi tuzakları yerleştirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) raportörlerinin hazırladığı ve gelecek hafta yayınlanacak rapora göre Libya'da faaliyet gösteren Rus Wagner paralı askerleri, uluslararası hukuku ihlal ederek sivil yerleşim bölgelerine mayın ve bubi tuzakları yerleştirdi.

İngiliz The Guardian gazetesinin internet sitesinde yer alan habere göre rapor, BM'nin Libya'ya yönelik silah ambargosunu izlemekle görevli komitenin içerisindeki uzman bir ekip tarafından hazırlandı.

Raporda, uluslararası hukuka ve Cenevre Sözleşmesi'ne göre Wagner paralı askerlerinin, sivil yerleşim bölgelerine tuzakladıkları mayınları işaretlemesi ve bölge sakinlerini uyarması gerektiği belirtildi.

Ancak uzmanlar tarafından toplanan verilere göre Wagner, başkent Trablus'un güneyindeki Ayn Zara bölgesindeki sivil yerleşim bölgelerine 35 mayın yerleştirerek herhangi bir tedbir almadı.

- Libya'daki Wagner varlığı

Eylül 2020'de Batı medyasında yayımlanan BM raporlarına göre, Wagner paralı askerleri Ekim 2018 itibarıyla Libya'da faaliyet göstermeye başladı. Söz konusu raporlara göre paralı askerlerin sayısı 800 ile 1000 arasında değişiyor.

Ancak Wagner'in Libya'daki rolü, şirkete bağlı paralı askerlerin Halife Hafter milislerinin Nisan 2019'da başkent Trablus'a başlattığı saldırılara katılmalarının ardından daha güçlü hale geldi.

Wagner'e bağlı paralı askerlerin, Mayıs 2020'de çatışmaların yaşandığı cephelerden çekilmesiyle de Hafter'in yönettiği Libya'nın doğusundaki askeri güçler çöküşe geçerek, Sirte ve Cufra'ya çekildi.

YORUMLAR
500
Çin'in BM Temsilci Yardımcısı Libya Krizine Siyasi Çözüm İçin Kararlılık Çağrısında Bulundu Çin'in BM Temsilci Yardımcısı Libya Krizine Siyasi Çözüm İçin Kararlılık Çağrısında Bulundu
Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Libya, Mayın, Rus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM: Rus Wagner paralı askerleri uluslararası hukuku ihlal etti - Son Dakika


Son Dakika
19:26 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Kaçacaklar" iddiasına cevap veren Erdoğan: Sen ne zaman şöyle bir dürüst konuşacaksın ya?
18:53 Türkiye Çevre Ajansı ve Emine Erdoğan hakkındaki iddialara Bakan Kurum cevap verdi!
18:51 Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Faiz-enflasyon dayatmasını kurtuluş reçetesi olarak önümüze koyanlar haindir
18:27 Samsun'da et döner izdihamı! Açılışa özel 1 TL'ye satılınca metrelerce kuyruk oluştu
17:52 Korku yaratan Böğ, ısınan havalarla geri döndü! Isırdığı yerden et koparan bu örümcek karanlıkta ortaya çıkıyor
17:37 Kayıp olarak aranan 15 yaşındaki İsmail'in cesedini, topu çalılığa kaçan bir çocuk buldu!
17:13 Kuzey Kore'de Kovid-19 aşıları "Kim Jong Un'un ölümsüz aşk iksiri" diye tanıtıldı
16:59 Arkeologlar bile şaşırıp kaldı! 1800 yıllık taşın üzerine cinsel organ resmetmişler
16:52 "BELKO ihalede 40 milyon TL'lik kamu zararı yaşattı" diyen Melih Gökçek "ticari itibarı zedelediği" gerekçesiyle tazminat ödeyecek
16:40 Kılıçdaroğlu'nun "Kaçacaklar" sözleri üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan Menderes hakkında çıkan haberleri hatırlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 19:43:34. #1.12#
SON DAKİKA: BM: Rus Wagner paralı askerleri uluslararası hukuku ihlal etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement